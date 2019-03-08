اونلاين | (دوري بلس) مشاهدة مباراة الهلال والوحدة dawri plus بث مباشر اليوم يلا شوت twitch (بث مباشر) KSA Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (دوري بلس) مشاهدة مباراة الهلال والوحدة dawri plus بث مباشر اليوم يلا شوت twitch (بث مباشر) KSA Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الهلال المنتعش بفوزه آسيوياً على العين الإماراتي، مع الوحدة اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة والموافق 8 مارس.

ويلعب الهلال مع الوحدة على ملعب جامعة الملك سعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة و9:30 بتوقيت الإمارات.

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في قمة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 55 نقطة بينما نادي الوحدة بالمركز السادس برصيد 35 نقطة.

وستكون مباراة الهلال مع الوحدة مذاعة عبر قناة ksa sport 2 HD بجانب قناة دوري بلس بصوت المعلقين حمادة العنزي والمتألق فهد العتيبي.

ويدخل الهلال مباراته ضد الوحدة من أجل تأمبن صدارته لجدول ترتيب بطولة دوري المحترفين السعودي بينما الوحدة يطمح لتحقيق أول فوز على الهلال في تاريخ مواجهاتهما.