شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيفا»: زيادة منتخبات كأس العالم 2022.. وعمان والكويت تشاركان في الاستضافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فجر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قنبلة من العيار الثقيل، بعد إعلانه خطة تجري دراستها حالياً، حول إقامة مباريات في الكويت وسلطنة عمان في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ووافق «فيفا» على إدراج اقتراح رئيسه جياني إنفانتينو، بزيادة فرق بطولة كأس العالم 2022 من 32 فريقا إلى 48.

وتم الاتفاق أخيرا على تأجيل التصويت النهائي على القرار بزيادة أعداد المنتخبات المشاركة في منافسات مونديال 2022 إلى 48، من الأسبوع القادم إلى يونيو خلال انعقاد الكونغرس السنوي للفيفا، بعدما يتم إجراء الانتخابات على مقعد الرئيس، دون استعداء معارضين له.

ويبقى أن هناك العديد من العقبات اللوجستية يجب التأكد من كيفية التعاطي معها قبل اتخاذ قرار بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة التي تستضيفها قطر، التي يصفها مسؤولو الفيفا بأنها أصغر حجما من ولاية كونيكتيكت الأمريكية، بينما يرى مسؤولو الفيفا أن قطر لا تستطيع استيعاب المباريات الإضافية.

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من المؤيدين بقوة لفكرة زيادة أعداد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً قبل الموعد المحدد لها.