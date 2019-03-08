«قاتل» يغتال فرحة الرائد.. والشباب يتجاوز الفيصلي

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) قلب التعاون تأخره بهدف أمام الرائد، إلى فوز مثير بهدفين، جاءا في الدقائق الأخيرة من ديربي القصيم الذي جمع بينهما مساء أمس (الخميس) على استاد مدينة الملك عبدالله قلب التعاون تأخره بهدف أمام الرائد، إلى فوز مثير بهدفين، جاءا في الدقائق الأخيرة من ديربي القصيم الذي جمع بينهما مساء أمس (الخميس) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء في دقائقه الأخيرة أحداثا مثيرة، فبعد أن تقدم الرائد بهدف من ركلة جزاء عن طريق صالح الشهري، ضغط التعاون على مرمى الرائد، ما نتج عنه حالة طرد لمدافع الرائد عبدالله الفهد، ومن ثم أحرز محترف التعاون جهاد الحسين هدفاً، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفار، وبعدها بدقيقة أحرز ربيع السفياني هدف التعادل للتعاون. وبعد وقت بدل ضائع وصل لـ9 دقائق عاد ربيع السفياني ليهز شباك عزالدين دوخة مجدداً بهدف قاتل، لينتهي اللقاء بفوز التعاون 2/‏‏‏1.وبذلك رفع التعاون رصيده للنقطة 42 محتفظاً بمركزه الرابع، فيما بقي الرائد على النقطة 25 في المركز العاشر. وتمكن الشباب من تخطي ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الجولة نفسها. جاء هدفا الشباب عن طريق؛ أبو بكر تراولي، ومبارك بوصوفة، فيما جاء هدف الفيصلي عن طريق محترفه لويس غوستافو من ركلة جزاء. وبذلك يرتفع رصيد الشباب للنقطة 43 محتفظا بمركزه الثالث، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند رصيده السابق 30 نقطة في المركز الثامن.



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