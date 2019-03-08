شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو يوم 8-3-2019 موقف الدون من المشاركة أمام أودينيزي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار كريستيانو رونالدو يوم 8- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث حسم ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي قرار مشاركة رونالدو في مباراة أودينيزي التي ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي، هذا بالإضافة إلى قيام الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى فريق بورتو الإيطالي بتحطيم رقم رونالدو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف رونالدو من المشاركة في مباراة أودينيزي

من أخبار كريستيانو رونالدو اليوم أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، حسم موقف النجم البرتغالي من المشاركة في مباراة أودينيزي التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وأكد أليجري، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أودينيزي: كريستيانو رونالدو سيجلس على مقاعد البدلاء.".

أضاف: "ديبالا أفضل، ماندزوكيتش ورونالدو يؤديان بشكل جيد، بينما سيغيب كل من كانسيلو وبيانيتش عن مباراة الغد، أما دوجلاس كوستا فلا يزال يتحسن".

استكمل: "لقد قابلت الرئيس أمس الأربعاء على العشاء، كلانا يتمتع بالذكاء حيث قمنا ببناء شيء مهم على مدار السنوات الخمس الماضية معًا، لقد قررنا التحدث عن تجديد عقدي عقب نهاية الموسم".

استطرد : "كل بطولة نفوز بها يجب علينا الاحتفال، لأن كل انتصار هو نتيجة العمل والتضحيات التي نقوم بها" و

أكمل أليجري: "مباراة أتلتيكو مدريد جعلتنا متحفزين في الأيام الـ15 الأخيرة، سنكون مستعدين لليلة الثلاثاء وسنلعب مباراة رائعة، لن تكون سهلة لكننا نملك كل شيء نحتاجه لنحقق الفوز، الأمر يريد الكثير من الصبر لأن المباراة ستكون جافة للغاية.

وأردف "ماندزوكيتش تدرب منفردًا مثل ديبالا، بعد المران سنعرف ما إذا كان جاهزًا لمباراة الغد، رونالدو سيبدأ على مقاعد البدلاء".

ثم اختتم مدرب اليوفي حديثه: "هناك فرصة بنسبة 99% أن يبدأ مويس كين مباراة الغد، بينما تشيزني سيحرس مرمى اليوفي، وهناك فرصة جيدة لرؤية أندريا بارزالي".

ويحتل اليوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، يليه فريق نابولي الإيطالي صاحب الـ56 نقطة، ليقترب اليوفي من حسم اللقب المفضل بالنسبة له خلال السنوات الأخيرة، حيث توج به 7 مرات متتالية دون أن يجد أمامه منافس حقيقي.

كاسياس يحطم رقم رونالدو بدوري أبطال أوروبا

وجاء من ضمن أخبار كريستيانو رونالدو اليوم أن شبكة "أوبتا" للإحصائيات ذكرت أن إيكر كاسياس حارس مرمى فريق بورتو الحالي وريال مدريد السابق، قد حطم الرقم القياسي الخاص بالنجم البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة، أن بعد تأهل فريق بورتو إلى الدورربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أصبح كاسياس هو أكثر اللاعبين تحقيقًا للفوز في تاريخ البطولة حيث وصل إلى الفوز 101، متخطيًا رقم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي، صاحب الـ100 انتصار فقط.

جدير بالذكر أن فريق بورتو البرتغالي تأهل إلى منافسات الدورربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على روما الإيطالي، بنتيجة (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما نجح فريق مانشستر يونايتد في حجز بطاقة التأهل لنفس الدور بعدما تغلب على فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 على ملعب "حديقة الأمراء".

بينما ينتظر الجميع المواجهة الحاسمة بين فريقي أتليتكو مدريد واليوفنتوس والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دورالـ16 من البطولة، ويحتاج اليوفنتوس للفوز بثلاثة أهدف دون مقابل على الفريق الإسباني من أجل التأهل للدور ربع النهائي.

ويسعى النجم البرتغالي لقيادة السيدة العجوز للفوز بلقب دوي أبطال أوروبا بعد غياب استمر 22 عاماً تقريباً، حيث أن آخر لقب لليوفي كان عام 1996.