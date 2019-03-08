شكرا لقرائتكم جروس يضع خطة الثأر من جورماهيا في جلسات خاصة مع لاعبي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق لمواجهة جورماهيا الكينى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

كريستيان جروس عقد جلسة مع لاعبى الزمالك وحفزهم لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير على بترو أتلتيكو الأنجولى بهدف نظيف كما عرض تسجيل لمباراة الفريق الفريق الأبيض أمام جورماهيا التى أقيمت فى الجولة الأولى من دور المجمووعات بكينيا وانتهت بخسارة الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين وكشف المدير الفنى للفريق للأبيض الأخطاء التى ارتكبها اللاعبين فى اللقاء لتفاديها فى مباراة برج العرب فضلاً عن كشف ثغرات الفريق الكينى وكيفية استغلالها لتحقيق المكسب وحصد النقاط الثلاثة التى ستقرب الفريق الأبيض بشكل كبير من التأهل لدور الـ 8 بالكونفدرالية.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.