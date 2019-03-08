شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية بالدور الثانى من نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، مواجهات الجولة الأولى بالدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 ، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سبورتنج ، الأهلى مع الطيران ، سموحة مع الاتحاد السكندرى و طلائع الجيش مع القناة .
فيما تقام الجولة الثانية فى الدور الثانى بالنهائيات غدا السبت ، بمواجهات بين كلا من سبورتنج مع الأهلى ، الطيران مع الزمالك ، القناة مع سموحة و الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش .
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