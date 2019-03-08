أحمد هاني
حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
سجل هدف تشيلسي فى الشوط الأول الإسباني بيدرو رودريجيز فى الدقيقة 17 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة بالكعب من المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو انفرد على أثرها بالمرمى ووضعها بين قدمى الحارس الأوكراني.
وفي الشوط الثاني حاول تشيلسي زيادة الفارق ونجح في ذلك عبر ويليان، وعاد كالوم هودسون أودوي وزاد غلة البلوز إلى الهدف الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يكتفي بـ 3 أهداف أمام دينامو كييف.. وفالنسيا يتعادل مع كراسنودار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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