من كلمة واحدة.. تركي آل الشيخ ينشر أغنية جديدة لـ"بيراميدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
نشر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أغنية جديدة للنادي، ظهر فيها بعض نجوم الفريق ونجوم العالم سابقًا.
وأعلن "تركي"، اليوم الجمعة، الفيديو الجديد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومدته دقيقة وتسع ثوان، ظهر فيه لاعبو الفريق، بالإضافة إلى النجم البرازيلي "رونالدينيو" لاعب نادي برشلونة السابق.
وتتألف الأغنية الجديدة من كلمة واحدة هي "بيراميدز"، وتم تكرارها خلال الفيديو لمدة 22 مرة.
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