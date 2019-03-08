تشيلسي يقترب من ربع نهائي الدوري الأوروبي

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٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص
تشيلسي
حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد ستامفورد بريدج، في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي. تقدم بيدرو روديجيز للبلوز في الدقيقة 17 من زمن اللقاء وأضاف ويليان دا سيلفا الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 65 وعزز كالوم هودسون أودوي تقدم تشيلسي بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق اللندني بثلاثية نظيفة.
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي" بأوكرانيا يوم 14 مارس الجاري ويحتاج البلوز للتعادل أو الخسارة بأقل من 3 أهداف لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة.الجدير بالذكر إن آرسنال الإنجليزي خسر من رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي" بأوكرانيا يوم 14 مارس الجاري ويحتاج البلوز للتعادل أو الخسارة بأقل من 3 أهداف لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة.
الجدير بالذكر إن آرسنال الإنجليزي خسر من رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب روازون بارك في ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي.
تقدم آرسنال في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء عن طريق أليكسيس أيوبي وتعادل بنيامين بوريجايد لفريق رين في الدقيقة 42 وفي الدقيقة 65 أحرز ناتشو مونريال لاعب آرسنال هدفًا بالخطأ في مرماه وعزز إسماعيلا سار تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث قبل نهاية المباراة بدقيقتين.
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