انت الان تتابع بعد السقوط الأوروبي..تعرف على خسائر باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
باريس سان جيرمان
ودع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منافسات دورى الأبطال الأوروبي من الدور ثمن النهائى وذلك على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الخسارة في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأخير للدور ربع النهائي بعد ما استفاد من قانون الهدف الاعتباري -الهدف خارج الديار- بعد تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكلا منهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. خسائر باريس سان جيرمان لم تتوقف عند حد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال اوروبا، فهناك خسائر مالية ضخمة تكبدتها خزينة النادي، ومع ذلك لم تسهم في وصول الفريق إلى حلمه باللتتويج باللقب.
وسلطت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية على خسائر نادي العاصمة الفرنسية من بطولة دورى أبطال أوروبا التي وصلت إلى 800 مليون يورو دفعة واحدة، قيمة الصفقات التي أبرمها ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان فى السنوات الثماني الأخيرة، من أجل التتويج بالبطولة، لكن المحصلة النهائية هى أن الفريق لم يبلغ الدور
وسلطت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية على خسائر نادي العاصمة الفرنسية من بطولة دورى أبطال أوروبا التي وصلت إلى 800 مليون يورو دفعة واحدة، قيمة الصفقات التي أبرمها ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان فى السنوات الثماني الأخيرة، من أجل التتويج بالبطولة، لكن المحصلة النهائية هى أن الفريق لم يبلغ الدور نصف النهائى للبطولة التي يسعى الفريق لحصدها وفتح مالك النادي خزائنه للحصول على لقبها.
صحيفة "كوريري ديللو سبورت" خرجت بعنوان قاس عن المباراة جاء نصه على النحو التالي: "غلطة بوفون ترسل سان جيرمان للمنزل أيضًا، يونايتد صنع الريمونتادا وفاز 3-1 في باريس".. في إشارة إلى الهدف الثاني الذي أخطأ فيه العملاق الإيطالي عندما تصدى للكرة بشكل خاطئ وتهيأت أمام العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أودعها داخل الشباك معلنا عن الهدف الثاني للشياطين الحمر.
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