انت الان تتابع بعد السقوط الأوروبي..تعرف على خسائر باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

باريس سان جيرمان

ودع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منافسات دورى الأبطال الأوروبي من الدور ثمن النهائى وذلك على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الخسارة في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأخير للدور ربع النهائي بعد ما استفاد من قانون الهدف الاعتباري -الهدف خارج الديار- بعد تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكلا منهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. خسائر باريس سان جيرمان لم تتوقف عند حد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال اوروبا، فهناك خسائر مالية ضخمة تكبدتها خزينة النادي، ومع ذلك لم تسهم في وصول الفريق إلى حلمه باللتتويج باللقب.

وسلطت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية على خسائر نادي العاصمة الفرنسية من بطولة دورى أبطال أوروبا التي وصلت إلى 800 مليون يورو دفعة واحدة، قيمة الصفقات التي أبرمها ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان فى السنوات الثماني الأخيرة، من أجل التتويج بالبطولة، لكن المحصلة النهائية هى أن الفريق لم يبلغ الدور