انت الان تتابع الإعلام النرويجي يشيد بانجاز سولسكاير مع مان يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص

سولسكاير

مازالت اصداء المفاجأة التي فجرها مانشستر يونايتد باقصائه باريس سان جيرمان من إياب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم تفوت وسائل الإعلام النرويجية الوقت، واحتفلت بأولى جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بعدما نجح في قيادة الأخير لتحقيق أحد أهم الانتصارات، في تاريخ الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا، بعد التفوق على باريس سان جيرمان في عقر داره والعودة باللقاء بعدما نجح في تعويض خسارته بهدفين على ملعبه بفوز غالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

صحيفة "فردنس جانج" نشرت صورة النرويجي سولسكاير، على صدر صفحتها الأولى، وكتبت "النصر"، وكتب تروند يوهانسن تحت عنوان "أجمل عملية سرقة في العالم" تقريراً في صفحة الرياضة يصف خلاله الفوز الذي حققه الفريق الإنجليزي تحت قيادة سولسكاير.وذكر التقرير "لم يصدق أي شخص، أنه من الممكن سرقة بطاقة التأهل إلى دور الثمانية...

صحيفة "فردنس جانج" نشرت صورة النرويجي سولسكاير، على صدر صفحتها الأولى، وكتبت "النصر"، وكتب تروند يوهانسن تحت عنوان "أجمل عملية سرقة في العالم" تقريراً في صفحة الرياضة يصف خلاله الفوز الذي حققه الفريق الإنجليزي تحت قيادة سولسكاير.

وذكر التقرير "لم يصدق أي شخص، أنه من الممكن سرقة بطاقة التأهل إلى دور الثمانية... لكن الانسجام الموجود بين نجوم مانشستر يونايتد و أولي جونار سولسكاير، يمكنه النجاح في تحقيق أي شيء مهما كان مستحيلاً".

وأوضح التقرير أن سولسكاير وقت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يتولى تدريب فريق مولده النرويجي، وعلق سولسكاير للصحيفة، أنه يعتقد أن يونايتد سيواجه صعوبة، أمام بطل الدوري الفرنسي في المواجهتين المرتقبين قبل أن يتولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد حيث قاد الفريق بعد القرعة بما يقرب من شهرين ويحقق الإنجاز الذي تحقق.