انت الان تتابع فيلايني يعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع بلجيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

فيلايني

أعلن مروان فيلايني لاعب فريق شاندونج لونينج الصيني اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلجيكا رسميًا، بعدما كتب فيلايني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الخميس، قائلًا: "بعد 12 عامًا من تمثيل المنتخب البلجيكي في أعلى المستويات، قررت اعتزال اللعب الدولي.. لم يكن قرارًا سهلًا، لكنني أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لي للاعتزال وإتاحة الفرصة أمام الجيل القادم من اللاعبين لإكمال هذه الفترة الناجحة في تاريخ كرة القدم البلجيكية".

وأضاف مروان: "أنا فخور بتمثيل بلجيكا 87 مرة والمشاركة في كأس العالم مرتين وكذلك في اليورو، ولدي العديد من الذكريات الرائعة منذ ظهوري الأول مع الفريق في عام 2007 وحتى كأس العالم الأخير". واختتم "أنا فخور جدا لكون بلجيكا هي الأولى حاليا في تصنيف الفيفا.. أود توجيه الشكر لكل من كان جزءا من مسيرتي الدولية