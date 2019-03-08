نابولي يقسو على ريد بول في الدوري الأوروبي

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تحرير:علي الزيني ٠٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
نابولي
حقق فريق نابولي الإيطالي، فوزًا كبيرًا، على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد سان باولو، معقل الفريق الإيطالي، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، سجلها أركاديوس ميليك وفابيان رويز وجيروم أو جويني بالخطأ في مرماه، ليضمن بشكل كبير التأهل للدور ربع نهائي البطولة الأوروبية، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين، في مواجهة الإياب، يوم الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري.
سيطر فريق نابولي على مجريات الأمور، وكان الأحق في الفوز، وافتتح ميليك التهديف في الدقيقة العاشرة، وأضاف فابيان رويز، الهدف الثاني بعد مرور 8 دقائق فقط، من تسديدة صاروخية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين. وفي الدقيقة 58، سجل جيروم أونجويني، الهدف الثالث للفريق الإيطالي، بالخطأ في
سيطر فريق نابولي على مجريات الأمور، وكان الأحق في الفوز، وافتتح ميليك التهديف في الدقيقة العاشرة، وأضاف فابيان رويز، الهدف الثاني بعد مرور 8 دقائق فقط، من تسديدة صاروخية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.
وفي الدقيقة 58، سجل جيروم أونجويني، الهدف الثالث للفريق الإيطالي، بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز كبير لنابولي بثلاثية نظيفة، ليضمن بشكل كبير التأهل لدور ربع نهائي البطولة الأوروبية.
وعلى ملعب ميستايا، فاز فريق فالنسيا الإسباني، على نظيره كراسنودار الروسي، بهدفين لهدف، أحرز رودريجو هدفي الفريق الإسباني، في الدقيقتين 12 و24، فيما أحرز فيكتور كلايسون هدف كراسنودار الوحيد في الدقيقة 63.
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