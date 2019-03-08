انت الان تتابع مران الأهلي.. تقسيمة قوية وتعليمات خاصة من لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
مارتن لاسارتي
خاض فريق الأهلي، مرانه الأول في الكونغو على ملعب الشهداء، مساء اليوم، الخميس، وبدأ المران بمحاضرة فنية لمارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، الذي تحدث إلى اللاعبين عن أهمية مباراة فيتا كلوب، واستمرت المحاضرة 10 دقائق، وشهدت حديث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة، وكيفية التعامل مع أرضية الملعب. وقاد أليخاندرو، مخطط الأحمال البدنية، فقرة من التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق في بداية المران، وحرص على قيادة اللاعبين في فقرة مطولة من التدريبات البدنية استمرت 15 دقيقة، وذلك للتخلص من ضغوط وإرهاق الرحلة.
بينما قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات بدنية شاقة للثنائي على لطفي ومحمد الشناوي، حارسي الفريق، وقام سليمان، بعد ذلك، بتنفيذ بعض الوحدات الفنية للاعبين من خلال التدريب على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء. كما حرص سليمان على الحديث معهما في جلسة منفردة عن طبيعة الأرضية
بينما قاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات بدنية شاقة للثنائي على لطفي ومحمد الشناوي، حارسي الفريق، وقام سليمان، بعد ذلك، بتنفيذ بعض الوحدات الفنية للاعبين من خلال التدريب على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء.
كما حرص سليمان على الحديث معهما في جلسة منفردة عن طبيعة الأرضية الملعب وكيفية التعامل مع الانفرادات، والتصويب من مهاجمي فيتا كلوب.
وأجرى مارتن لاسارتي، تقسيمة قوية مع نهاية المران، وقام المدير الفني للأهلي بإيقاف التقسيمة الفنية أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين، ومنحهم تعليمات فنية محددة للمدافعين ولاعبي الوسط والهجوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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