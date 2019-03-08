شكرا لقرائتكم خبر عن «كدمة» تغيب العويس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

تقرر غياب الحارس محمد العويس عن حماية عرين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي؛ نتيجة تعرضه لكدمة في الساق إثر التحامه مع أحد لاعبي فريق السد القطري في مواجهة الذهاب ضمن منافسات دوري الأبطال مساء أمس الأول.

وأظهرت الفحوصات الطبية الأولية حاجة العويس للراحة لمدة أقصاها 10 أيام قبل أن يعود لتمثيل الفريق في لقاء الذهاب بالرياض أمام الهلال في الـ17 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات كأس زايد للأندية العربية.

وسيغيب العويس عن مواجهة فريقه أمام القادسية اليوم الجمعة، ولقاء بختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسيعمد مدرب الفريق الكروي الأول الأورغوياني خورخي فوساتي إلى تجهيز الحارس ياسر المسيليم ليعوض غياب الحارس محمد العويس في حراسة المرمى.