شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا ريال ثمن البقاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رصدت إدارة نادي الاتحاد مبلغ مليوني ريال مجموع مكافآت الفوز على فريق الفيحاء الليلة في دوري كأس الأمير رصدت إدارة نادي الاتحاد مبلغ مليوني ريال مجموع مكافآت الفوز على فريق الفيحاء الليلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يأتي ذلك في إطار تحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط في الدوري، وتعتبر الإدارة أن جميع المواجهات القادمة للفريق أشبه بالنهائيات؛ أملا في الخروج من عنق الزجاجة وتجنب شبح الهبوط. من جانب آخر، أنهى مدرب الفريق الاتحادي سييرا مخططاته الفنية لمواجهة الفيحاء، واستقر على العناصر الأساسية والأسلوب الفني المناسب الذي سينتهجه في المباراة، وكان «الداهية» سييرا تنفس الصعداء بعد اكتمال الرباعي داكوستا، وجوناس، وسانوجو، وعبدالعزيز البيشي، وقيد المهاجم ناصر الشمراني في كشوفات الفريق كلاعب هاو، ومن المتوقع أن تشهد القائمة الأساسية للفريق الاتحادي تغييرات فنية بسيطة في خطوط الفريق بما يتناسب مع النهج الفني الذي رسمه المدرب سييرا لمواجهة الفيحاء المهمة، والتي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق الفريق من بداية الموسم الحالي.



كانت هذه تفاصيل خبر مليونا ريال ثمن البقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.