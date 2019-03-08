شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون «المشي بعيون كفيف» بمشاركة 500 شخص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنادي المالكي (جدة)

انطلق ماراثون الشاطئ الذي ينظمه مركز حي الشاطئ النسائي التابع لجمعية مراكز الأحياء بجدة، وذلك في الواجهة البحرية تحت شعار «المشي بعيون كفيف» أمس الأول (الأربعاء).

وأكدت رئيسة مركز حي الشاطئ النسائي بجدة التابع لجمعية مراكز الأحياء هدى كتبي أن عدد المشاركين والمشاركات في السباق تجاوز 500 شخص بين أطفال ونساء ورجال وأن عدد المكفوفين والمكفوفات من المشاركين بلغ ٣٠ شخصا.

وأضافت كتبي أن مسافة السباق هي كيلومترين اثنين، وأن سباق المشي لمسافة 4 كيلومترات كان للعموم والأكِفّاء، والثالث كان لفئات العوائل والأطفال لمسافة كيلومترين. وأكدت كتبي بأن مبادرة الماراثون ستستمر وسينظمها مركز حي الشاطئ النسائي إلى جانب مبادرات وأنشطة متعددة يقوم بها المركز منذ عدة سنوات كل عام.

وقالت إن الهدف من مبادرة ماراثون المشي بعيون الكفيف هو نشر الوعي السليم وتعزيز التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية ورفع روح الانتماء بين أفراد المجتمع، ونهدف إلى دمج المكفوفات والمكفوفين في أنشطة المجتمع والتعريف بقضاياهم وبإنجازات وطاقات هذه الفئة.