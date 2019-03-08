شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والفيحاء.. من يرفع المنديل؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

تستأنف مساء اليوم منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بـ4 مواجهات؛ إذ يلاقي الاتحاد فريق الفيحاء، ويحل الوحدة ضيفا على الهلال، ويستضيف القادسية نظيره الأهلي، ويطير الاتفاق لملاقاة النصر.

استضافة العميد للفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة» لن تكون سهلة، فأحد الفريقين سيرفع المنديل تقريبا، وستلقي الخسارة عليه بظلالها، فالاتحاد صاحب المركز الـ15 يحمل رصيد 16 نقطة، والفيحاء صاحب المركز الـ13 برصيد 19 نقطة يلتقيان في مواجهة ترسم نتيجتها ملامح مراكز المؤخرة في ظل التقارب النقطي بين الفريقين، إذ سيسهم فوز الاتحاد في تحسين مركزه، بينما يوسع الفيحاء فارق النقاط مع الاتحاد في حال خطفه نقاط المباراة. وعلى ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، يتفق القادسية والأهلي على أهمية كسب النقاط الـ3 بهدف تحسين المراكز، فالقادسية يخوض المواجهة وهو في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، في حين يحمل الأهلي في رصيده 37 نقطة جمعها من أصل 22 مباراة وضعته في المركز الـ5. وفي الرياض، يحتضن استاد الملك فهد «الدرة» مواجهة النصر والاتفاق، إذ يحتل الاتفاق المركز الـ9 برصيد 28 نقطة، في مواجهة يأمل من خلالها فارس الدهناء مصالحة جماهيره بعد سلسلة الخسائر في الجولات الأخيرة، بينما يواصل فارس نجد، (49 نقطة) في المركز الثاني، مطاردته للمتصدر الهلال بغية تقليص الفارق.

وفي «محيط الرعب» يستضيف الهلال صاحب المركز الأول برصيد 55 نقطة فريق الوحدة الذي يحتل المركز الـ6 برصيد 35 نقطة، ويطمح الهلال لمواصلة تقدمه في سلم الترتيب متربعا على صدارة الترتيب وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، في المقابل يخوض فريق الوحدة المواجهة متحديا أزمة الإصابات التي داهمت الفريق في الجولة الماضية، إذ يخطط أنصار فرسان مكة لكسب مركز متقدم يمكن الفريق من المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته القادمة.