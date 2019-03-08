4 اتحاديين يدعمون الفيحاء

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تشهد مباراة الاتحاد والفيحاء الليلة على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير

تشهد مباراة الاتحاد والفيحاء الليلة على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجود 4 لاعبين في صفوف الفيحاء سبق لهم تمثيل الفريق الاتحادي، هم: أمين الشرميطي، محمد قاسم، عمر المزيعل، وحسين الهاجوج. ومن المتوقع أن يتوجه الرباعي لجماهير العميد لتقديم التحية لهم في مواجهة الليلة.

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