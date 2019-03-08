شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل بيتيفا على المحك.. الأهلي فرصته الأخيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يدخل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلغاري إيفايلو بيتيفا مباراته الدورية أمام الأهلي وهو على محك الإقالة حال خسارة الفريق القدساوي، في ظل المطالبات الجماهيرية تجاه إدارة نادي القادسية من أجل الاستغناء عن خدماته بعد سوء نتائج الفريق.

وخسر فريق القادسية أمام النصر والهلال والشباب، فيما تعادل في الجولة الماضية مع الرائد، ولم يحقق خلال الجولات الـ4 الماضية سوى نقطة واحدة فقط. ويأمل القدساويون أن يتجاوز فريقهم عقبة الأهلي في مباراة اليوم.