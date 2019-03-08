انتصارات سعودية في البطولة العربية المدرسية بالقاهرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) افتتحت المنتخبات

افتتحت المنتخبات السعودية للرياضة المدرسية مشوارها في البطولة العربية للرياضة المدرسية بانتصارات في لعبتي كرة اليد وكرة الطاولة. ففي أولى مباريات منتخبنا في كرة اليد نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 25 /‏ 20 منتصرا على نظيره الجزائري في الصالة المغطاة باستاد القاهرة. ولعب منتخب المملكة لكرة الطاولة ثلاث مباريات؛ فاز في أولاها على المنتخب اللبناني بنتيجة 3 /‏ 1، وخسر من منتخب مصر صفر/‏3، وفاز على المنتخب العماني 3/‏صفر. من جانبه، وصف رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان نتائج المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة بالإيجابية في يومها الأول، كما أن اللاعبين قدموا مستوى مميزاً، مشيراً إلى أن التفوق في أول مباراة في البطولة يعد عاملاً إيجابياً ومحفزاً كبيراً للاعبين. إلى ذلك، اختتمت مساء أمس الأول فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولين الحكوميين عن الرياضة المدرسية، بعنوان (خطة إستراتيجية للارتقاء بالرياضة المدرسية في الوطن العربي)، وتضمنت عرض التقارير الوطنية عن تطوير الرياضة المدرسية من المشاركين في المؤتمر بتقديم الأبحاث العلمية، وقدم العرض السعودي فهد الحقباني.

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