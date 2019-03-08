شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكـو يلتقـي ليغانيس غــداً.. وعيونه علــى «اليوفي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ف ب (مدريد)

يطمح نادي أتلتيكو مدريد في تجنب الكارثة التي مرت بجاره اللدود ريال مدريد من خلال البقاء قريباً من برشلونة حامل اللقب والمتصدر آملا بالفوز في مباراته الدورية غداً السبت على ضيفه ليغانيس، وذلك في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى مباراته غداً مع صاحب المركز الرابع عشر وعيناه على مباراة يوفنتوس في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع أفضلية الهدفين النظيفين القاتلين اللذين سجلهما ذهاباً على أرضه.

وفي ظل تخلفه بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر وخروجه من مسابقة الكأس التي انحصر لقبها بين الأخير وفالنسيا، يدرك سيميوني إمكانية أن يمر فريقه بما اختبره الجار اللدود ريال مدريد في غضون أيام معدودة حين خرج من نصف نهائي الكأس بخسارته على أرضه أمام برشلونة صفر-3 ثم سقط مجدداً أمام الأخير على ملعبه أيضا في الدوري صفر-1، قبل أن تحصل الكارثة الثلاثاء بهزيمة مذلة في «سانتياغو برنابيو» أمام أياكس الهولندي 1-4 بعد أن حسم الذهاب لصالحه 2-1.

ومع بقاء 4 مراحل قبل اللقاء الحاسم المرتقب بين الفريقين على «كامب نو» في السابع من الشهر المقبل، يأمل سيميوني أن يخوض فريقه مباراة السبت بتركيز كامل من أجل الخروج منها بفوز رابع على التوالي، وبالتالي عدم تسليم برشلونة لقب الدوري على طبق من ذهب.

ومن جهته، يأمل أشبيلية إيقاف نزيف النقاط من أجل العودة إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يلعب الأحد على أرضه مع ريال سوسيداد، باحثاً عن فوز أول في آخر 6 مراحل وثانٍ فقط في 11 مرحلة.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء اتلتيك بلباو وإسبانيول، على أن يلعب الأحد سلتا فيغو مع ريال بيتيس، جيرونا مع فالنسيا وليفانتي مع فياريال.