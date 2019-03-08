شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار غاضباً: ما حدث عار! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ف ب (باريس)

انتقد النجم البرازيلي نيمار القرار التحكيمي الذي تسبب الأربعاء بإقصاء فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، واصفاً إياه بـ«العار»، في وقت أشادت الصحافة الإنجليزية بما اعتبرته «معجزة باريس».

ورغم الأموال الطائلة التي أنفقها بحثاً عن المجد القاري، لاسيما التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي مقابل 400 مليون يورو، ودع سان جرمان دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثالث توالياً بعد خسارته القاتلة الأربعاء 1-3 بهدية من تقنية الإعادة بالفيديو «الفار»، على حد اعتبار النجم البرازيلي الذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب الإصابة التي حرمته أيضا الموسم الماضي من التواجد إلى جانب فريقه في إياب ثمن النهائي أمام ريال مدريد الإسباني (1-2).

ولم يكن نيمار راضياً على الإطلاق عن هذا القرار التحكيمي، وقد صب غضبه على الحكام المسؤولين عن«الفار» من خلال حسابه على انستغرام، إذ نشر صورة للحادثة التي تسببت بحصول يونايتد على ركلة جزاء، مرفقاً إياها بتعليق إنه عار لقد وضعوا 4 أشخاص لا يفهمون شيئاً في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون في إشارة منه إلى حكام غرفة التحكم بـ«الفار».

ورأى نيمار أن لمسة اليد ليست موجودة، متسائلاً بسخرية كيف تكون هناك لمسة يد وظهرك نحو الكرة؟