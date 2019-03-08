شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفعلها «السيدة العجوز»؟.. «كلاكيت 8» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"، أ ب ف (إيطاليا)

يستعد يوفنتوس لموقعته المرتقبة أمام أودينيزي اليوم الجمعة في المرحلة 27 من الدوري الإيطالي حيث اقترب من إحراز لقبه الثامن تواليا. ويستقبل فريق «السيدة العجوز» الثلاثاء أتلتيكو مدريد بعد سقوطه أمامه بثنائية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ما يعني أن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري مطالب بتسجيل هدفين على الأقل للإبقاء على آماله بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري. لكن على الساحة المحلية، تبدو الأمور أسهل بكثير، فقد خطا يوفنتوس خطوة كبيرة نحو لقبه الثامن تواليا والـ35 في تاريخه بفوزه على غريمه وأقرب مطارديه نابولي 2-1 الأحد الماضي بهدفي البوسني ميراليم بيانيتش والألماني أمري جان، ليبتعد بفارق 16 نقطة عن الفريق الجنوبي، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد (23 فوزا و3 تعادلات) ويملك أقوى هجوم (55) ودفاع (16).

ونظرا لأهمية مباراة الثلاثاء، يتوقع أن يريح أليغري هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد أودينيزي، ليكون ابن الرابعة والثلاثين جاهزا لمواجهة أتلتيكو في المسابقة التي أحرز ألقابها في آخر 3 مواسم مع ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو، ومن أبرز أهدافه منح اللقب القاري لـ«بيانكونيري» للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1996.

ولم يسجل رونالدو في آخر 3 مباريات في الدوري، وقد ظهر متعبا في المواجهة الأخيرة ضد نابولي على ملعب سان باولو.