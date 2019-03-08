شكرا لقرائتكم خبر عن "الحقن" يُطيح بـ 5 متسابقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت لجنة الجزاءات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استبعاد 5 مشاركين من المنافسة في جميع الفئات، مع حرمانهم من المشاركة في المهرجان لمدة ثلاثة مواسم، وذلك ما لم يتم تسديد الغرامة المطلوبة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها رصدت وقوع 5 مخالفات من 4 سعوديين ومتسابق إماراتي الجنسية، حيث قام المخالفون بعمليات حقن للإبل بغرض إضفاء المزيد من الجمال عليها؛ لتحصل على مراكز متقدمة في السباقات.

وبينت اللجنة أن المخالفين هم سيف سعد منيف الرسام (سعودي) وحمود هليل عبيد العتيبي (سعودي) ومحمد فهد البادي الدوسري (سعودي) وعوض سالم عوض المنهالي (إماراتي)، وقد قام هؤلاء الأربعة بتسديد الغرامة المطلوبة منهم وأتيحت لهم الفرصة في استكمال المنافسة، بينما المتسابق المستبعد الخامس نايف فرحان محمد الدوسري (سعودي) لم يسدد الغرامة وتم استبعاده بشكل نهائي.

ودعت اللجنة جميع المتسابقين إلى الالتزام بالقوانين لتفادي الوقوع في المخالفات والاستبعاد من المنافسة، مؤكدة أنها تواصل عمليات الكشف لتنفيذ القانون على المخالفين.