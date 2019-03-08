شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيفا»: زيادة منتخبات كأس العالم 2022.. وعمان والكويت يشاركان في الاستضافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

فجر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قنبلة من العيار الثقيل، بعد إعلانه خطة يجري دراستها حالياً، حول إقامة مباريات في الكويت وسلطنة عمان في بطولة كاس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ووافق "فيفا" على إدراج اقتراح رئيسه جياني انفانتينو، بزيادة فرق بطولة كاس العالم 2022 من 32 فريق إلى 48.

وتم الاتفاق اخيرا على تأجيل التصويت النهائي على القرار بزيادة أعداد المنتخبات المشاركة في منافسات مونديال 2022 إلى 48 من الأسبوع القادم خلال اجتماع مجلس إدارة الفيفا في ميامي، إلى يونيو خلال انعقاد الكونغرس السنوي للفيفا، بعدما يتم إجراء الانتخابات على مقعد الرئيس بدون استعداء معارضين له.

ويبقى أن هناك العديد من العقبات اللوجيستية يجب التأكد من كيفية التعاطي معها قبل اتخاذ قرار بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة التي تستضيفها قطر، التي يصفها مسؤولو الفيفا بأنها أصغر حجمًا من ولاية كونيكتيكت الأميركية، بينما يرى مسؤولو الفيفا أن قطر لا تستطيع استيعاب المباريات الإضافية.

يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من المؤيدون بقوة لفكرة زيادة أعداد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً قبل الموعد المحدد لها.