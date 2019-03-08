شكرا لقرائتكم اليوم.. اتحاد الكرة يفتتح دوري الأكاديميات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح اليوم اتحاد الكرة، دورى الأكاديميات فى محافظة القاهرة تحت إشراف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد. وتقام مباريات دورى الأكاديميات بالقاهرة على عدة ملاعب أبرزها ملاعب برج الأسمرات والجمارك وبلاتينيوم. وأعلن الدكتور محمود سعد القواعد والمعايير الخاصة بمنح تراخيص الأكاديميات للعمل فى مجال تعليم وتدريب كرة القدم، ويجدد ترخيص الأكاديمية كل عامين للتأكد من استمرار التزامها بالشروط والمعايير، وأن يكون من حق الأكاديميات تسجيل لاعبيها في الاتحاد والمشاركة في مهرجانات البراعم والناشئين، كما تمنح التراخيص بعد تقرير اللجان المختصة في الاتحاد بشأن موافاة كافة الشروط في الملاعب والمدربين وغيرها من الأمور التي تضمن أن يخضع الناشئ لتدريبات بدنية وفنية من متخصص.

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