شكرا لقرائتكم العشرى: المدرب اللي يقبل حد يتدخل في عمله "مش محترم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود إنه ليس هناك مدرب محترم يقبل أن يتدخل أحد فى عمله لأنه المسئول الأول والأخير عن النتائج موضحا أنه رحل عن تدريب الهلال السودانى بسبب تدخل رئيس النادى فى عمله.

قال طارق العشرى خلال حواره لـ قناة أون سبوت مع الإعلامى سيف زاهر إنه على اتحاد الكرة المصرى تطوير عقلية المدرب خاصة أن مصر تعانى من قصور فى هذه الناحية " موضحا أن المدرب القوي يفرض شروطه على اللاعبين ومجلس الإدارة.

تابع المدير الفنى لحرس الحدود إن الفوارق بين أندية الدوري المصري تعد بسيطة باستثناء ثلاثى القمة الزمالك الذى يتصدر ترتيب جدول الدوري والأهلى الذى يحتل الوصافة وبيراميدز الذى يحتل المركز الثالث.