جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة 8 / 3 / 2019 العديد من المباريات الهامة والمثيرة فى الملاعب المحلية والعالمية، يستعرضها لكم موقع "الخليج 365" فى التقرير التالى:

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا



يستضيف الإسماعيلى على ملعب "برج العرب" بالأسكندرية فى السادسة مساء اليوم، منافسه مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORT HD 6.

ويحتل الإسماعيلى مؤخرة جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من التعادل على ملعبه أمام شباب قسطنطيمة الجزائرى، ووبات وداعه للمسابقة أمرا مسلم به، إلا إذا حدثت معجزة فى أن يفوز فى مباراتيه المقبلتين بالإضافة إلى أن تخدمه النتائج فى المباريات الأخرى، وهو أمر صعب الحدوث.

ويحتل مازيمبى المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن شباب قسطنطينة المتصدر.

موعد مباراة شباب قسطنطينة والأفريقي في دوري أبطال أفريقيا



تقام المواجهة فى إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا، الساعة السادسة مساء وتنقل المباراة على قناة beIN SPORT HD 1.

ويحتل قسطنطينة صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويكفيه التعادل للتأهل لدور الثمانية، بينما الأفريقى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل التأهل.

موعد مباراة الترجي وحوريا في دوري أبطال أفريقيا



تقام المباراة فى إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا، الساعة التاسعة مساء وتنقل المباراة على قناة beIN SPORT HD 1.

ويتواجد الترجى على رأس المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن الفريق الغينى صاحب المركز الثانى، وفوز الفريق التونسى فى لقاء اليوم، يؤهله رسميا للدور المقبل.

وفى نفس المجموعة يستضيف أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى وتنقل المباراة على قناة beIN SPORT HD 6.

ويحتل أورلاندو بيراتس المركز الثالث فى المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم ستارز مؤخرة المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويحتاج إلى معجزة من أجل الصعود للدور المقبل.

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي



يسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز الخامس على التوالي بمسابقة الدوري الإيطالي عندما يستضيف أودينيزي في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "يوفنتوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من منافسات "الكالتشيو".

وتعد مباراة اليوم بمثابة "البروفة النهائية" لفريق يوفنتوس الذي يخوض إختباراً صعباً أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في "إياب" ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORT HD 4.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة متفوقاً بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه نابولي، بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.