أخبار برشلونة يوم 8-3-2019 البارسا على رأس 5 فرق تبحث عن الثلاثية...

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جدة - عمرو شويل أخبار برشلونة يوم 8-3-2019 شهدت العديد من الأخبار الهامة، يأتي فى مقدمتها استعدادات الفريق الكتالونى لمواجهة رايو فاليكانو الهامة بعد غد السبت فى إطار الجولة الـ 27 من الدورى الإسبانى "الليجا".

ملعب برشلونة الجديد سيكون جاهزا في 2023



أخبار برشلونة 8-3-2019 كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد البدء فى تطوير ملعب "كامب نو" معقل برشلونة فى الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الكامب نو الجديد معقل البارسا سيبدأ العمل فى انشائه فى شهر مايو من عام 2020 وسينتهى العمل فيه فى شهر أغسطس من عام 2023، ليبدأ عليه الفريق مباريات موسم 2023-2024.

واضافت الصحيفة أن برشلونة يخطط بالعمل بداية فى مدرجات الصف الثالث العلوية وسيتم العمل فى الصيف بسبب أن اللاعبين سيكونوا فى إجازة.



ملعب كامب نو الجديد

برشلونة على رأس 5 فرق قادرة على تحقيق الثلاثية التاريخية



أخبار برشلونة يوم 8-3 باتت 5 فرق فقط هى القادرة على تحقيق الثلاثية التاريخية (دورى، كأس، ودورى أبطال أوروبا) فى الموسم الجارى، ويأتى على رأسها برشلونة.

ويعد برشلونة أقرب هذه الفرق لتحقيق هذا الانجاز، بعد أن اقترب من الحصول على لقب الليجا الإسبانية، حيث يتصدر جدول المسابقة حاليا بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى، وبفارق 12 نقطة كاملة عن ريال مدريد، وأيضا بعد أن تأهل لنهائى كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا يوم 25 مايو المقبل، بالإضافة إلى مواجهته ليون الفرنسى فى اياب دور الـ 16 فى دورى أبطال أوروبا بعد أن تعادل ذهابا خارج ملعبه بدون أهداف.

والفرق الأربعة الأخرى التى يمكنها تحقيق هذا الانجاز، هى: مانشستر سيتى الإنجليزى، أياكس الهولندى، بورتو البرتغالى، وبايرن ميونخ الألمانى.

برشلونة يؤمن على دي يونج



اتخذت إدارة نادى برشلونة الأسبانى إجراءً تأمينياً على صفقة فرينكى دي يونج نجم خط وسط أياكس أمستردام الهولندى، فور التوقيع معه رسمياً وضمه إلى صفوف البلوجرانا لمدة 5 سنوات بدءاً من الموسم المقبل.

وكان فريق برشلونة قد نجح فى ضم فرينكى دى يونج لاعب وسط أياكس الهولندى لمدة 5 سنوات، بدءاً من الصيف المقبل حتى يونيو 2024 مقابل 75 مليون يورو.

وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، فإن مسئولى برشلونة اتخذوا إجراءً فورياً بتوقيع "بوليصة تأمين" على صفقة دى يونج فور التوقيع الرسمى معه فى 23 يناير الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن إجراء بوليصة التأمين يضمن تكلفة توقيع برشلونة مع دى يونج فى حال تعرض اللاعب لأى إصابة أو حال وصوله إلى "كامب نو" مصاباً من أياكس الهولندى الصيف المقبل.

ونجح فرينكي دي يونج نجم خط وسط فريق أياكس أمستردام الهولندى فى إقصاء ريال مدريد من دورى أبطال أوروبا، بعد المساهمة فى تحقيق فوز تاريخى بنتيجة 4-1 فى إياب دور الـ 16 أمس الأول، الثلاثاء، بالرغم من الخسارة فى الذهاب بنتيجة 1-2.