أخبار مانشستر يونايتد يوم 8-3- 2019 كيف احتفل نجوم المان الغائبين عن مباراة سان جيرمان بالتأهل؟...

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جدة - عمرو شويل شهدت أخبار مانشستر يونايتد يوم 8- 3- 2019 عدة أحداث على جميع الأصعدة سواء على الصعيد الإداري أو الفني، حيث تحدث المدرب النرويجي أولى جولنار سولشاير عن الفوز الهام الذي حققه الفريق على باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى حرص لاعبى الشياطين الحمر الذين غابوا عن اللقاء على مشاركة الجماهير الاحتفال بهذا التأهل الدرامي.

سولشاير: كنا نؤمن بفرصتنا

ومن ضمن أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أكد أن فريقه كان يؤمن بفرصته في تحقيق عودة استثنائية ضد باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتبخرت أحلام باريس سان جيرمان الفرنسي مبكراً في حصد لقب دوري ابطال اوروبا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ونجح مانشستر يونايتد في قلب الطاولة على باريس سان جيرمان رغم خسارته في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" بهدفين دون مقابل في ظل غياب 10 لاعبين وهم أليكسيس سانشيز، ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال بسبب الإصابة بجانب بول بوجبا للأيقاف.

وأبلغ سولشاير الصحفيين "كنا نؤمن بهذا الشيء ووضعنا خطتنا ولم تكن تتعلق بالاستحواذ على الكرة"، مضيفاً، "الخطة كانت أن نسجل أولا وأن نظل في المباراة قبل عشر دقائق من النهاية".

ومنح روميلو لوكاكو التقدم لفريق مانشستر يونايتد بعد دقيقتين ورغم إدراك باريس سان جيرمان التعادل أعاد المهاجم البلجيكي التقدم للفريق الضيف في الشوط الأول قبل أن يحسم ماركوس راشفورد الانتصار بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وواصل مانشستر يونايتد انتفاضته منذ تولي سولشاير المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر لتزيد فرصة المدرب النرويجي في تولي زمام الأمور بشكل دائم.

وقال سولشاير "كان وقتا رائعا مع اللاعبين والطاقم الذي يعمل معي، سأستمتع بهذه الوظيفة طالما بقيت فيها وسأبتسم، سأقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة".

وغاب عن مانشستر يونايتد العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة والإيقاف ومن بينهم الفرنسي بول بوجبا ليصبح الفوز بمثابة المفاجأة، وتابع سولشاير "حقيقة وجود إصابات وإيقاف ربما كان جيدا لأننا أشركنا لاعبين يتمتعون بالحيوية".

وحافظ راشفورد على هدوء أعصابه تحت ضغط كبير لينفذ بنجاح أول ركلة جزاء له في مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد، وقال راشفورد "أعتقد أن الأمر يتعلق بالحفاظ على هدوئك والتدرب على مثل هذه الأمور في التدريب كل يوم. أردت تنفيذ الركلة... أحرزنا الهدف وتأهلنا، ربما هذا أصعب شيء والانتظار قبل التنفيذ (لكن) الأمر جزء من كرة القدم وتريد المرور بتلك اللحظات".

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد "بدا أن كل شيء يسير ضدنا لكننا اعتدنا النجاة في هذه اللحظات وأثبتنا ذلك مرة أخرى، سننظر للأمام بدءا من هذه المباراة لكن ما زال علينا التطور بالتأكيد ومواصلة الضغط وتحسين مستوانا"، ولم يكن سولشاير متفاجئا من حفاظ مهاجم إنجلترا البالغ عمره 21 عاما على هدوئه تحت الضغط، وقال "مذهل وهذا الشاب لا توجد أي شكوك بشأنه وعندما تكون شابا لا تشعر بالخوف.

كيف احتفل نجوم اليونايتد الغائبين عن مباراة سان جيرمان بالتأهل ؟

ومن ضمن أخبار مانشستر يونايتد اليوم أن نجوم الشياطين الحمر الغائبين عن مباراة سان جيرمان حرصوا على مشاركة جماهير الفريق إحتفالاتهم الجنونية بالصعود الدرامي لدور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة غير متوقعة بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، في "إياب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح مانشستر يونايتد في قلب الطاولة على باريس سان جيرمان رغم خسارته في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" بهدفين دون مقابل بجانب غياب 10 لاعبين وهم أليكسيس سانشيز، ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال بسبب الإصابة بجانب بول بوجبا للأيقاف.

احتفال ماتيتش

إحتفال سانشيز

إحتفال لينجارد

إحتفال مارسيال