شكرا لقرائتكم الأهلى يتدرب في الكونغو تحت اشراف مخطط الأحمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد اليخاندرو، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة من التدريبات البدنية والاستشفائية للاعبي الفريق في بداية المران الذي يقام على ملعب الشهداء في الكونغو.

يستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

حرص اليخاندرو على قيادة اللاعبين في فقرة مطولة من التدريبات البدنية استمرت 15 دقيقة. وذلك للتخلص من ضغوط وإرهاق الرحلة التي خاضها اللاعبون إلى هناك.

كان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قد فضل إلغاء مران الفريق أمس، الأربعاء، بسبب إجهاد اللاعبين من طول مدة السفر والانتقالات من القاهرة إلى الكونغو.

بدأ المران بمحاضرة فنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، والذي تحدث إلى اللاعبين عن أهمية مباراة فيتا كلوب المقبلة.

استمرت المحاضرة 10 دقائق. شهدت حديث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة، وكيفية التعامل مع أرضية الملعب وأجواء المباراة.

حرص حمدي شعبان، السفير المصري في الكونغو، على حضور المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الكونغو واستقبله طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة، السفير المصري، وطاقم السفارة، الذين حرصوا على متابعة المران.



لاسارتى



الشناوى ولطفى



