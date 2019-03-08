شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحيي اليوم الرياضي الوطني بكرنفال رائع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت المجالس والأندية الرياضية والدوائر والهيئات الحكومية في الإمارات مجموعة من النشاطات الرياضية و الاجتماعية المتنوعة، ضمن مشاركتها بفعاليات النسخة الرابعة من اليوم الرياضي الوطني، وهي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقام تحت شعار «الإمارات تجمعنا». وأقيمت في الإمارات نحو 490 فعالية متنوعة.

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