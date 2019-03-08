حمدان بن راشد: اليوم الرياضي منصة رائدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت العديد من الوزارات والهيئات في الدولة باليوم الرياضي الوطني، فقد نظمت وزارة المالية مجموعة من النشاطات الرياضية والاجتماعية المتنوعة، وذلك في إطار مشاركتها في الحدث في كل من أبوظبي ودبي، وأيضاً عبر حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي. انطلقت الفعالية الرئيسية للوزارة تحت اسم «مسيرة التسامح» على خور دبي في منطقة الشندغة، تقدمتها قيادات الوزارة بمشاركة الموظفين والشركاء وأصحاب الهمم من مركز راشد.

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بمناسبة اليوم الرياضي الوطني: مع احتفال أبناء الإمارات بعام التسامح الذي أعلنت عنه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن اليوم الرياضي الوطني يمثل منصة رائدة تبرز روح التسامح والأخوة التي يتمتع بها كل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، حيث تتجسد هذه الروح بشكل أساسي من خلال الرسالة الإنسانية التي تحملها الرياضة والفعاليات الرياضية التي تركز على الإنسان بقيمته المجردة بعيداً عن لغته وعرقه ومكانته الاجتماعية، ومع تنظيم النسخة الرابعة من اليوم الوطني الرياضي، فإن كافة موظفي ومنتسبي وزارة المالية يشاركون مجتمعهم في هذه الفعالية الرياضية والإنسانية، ليؤكدوا أن دولة الإمارات هي وطن الجميع وهي ملتقى الثقافات والحضارات.

وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: إن انطلاق المسيرة تحت شعار التسامح، تأكيد على أهمية تعميق المبادئ المرتبطة بهذه القيمة الأخلاقية المتجذرة في تاريخ الإمارات.

وشاركت وزارة الداخلية في الحدث، ونظم اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والمراسم سباق جري لمسافة 4000 متر من أمام مبنى وزارة الداخلية.

وشارك في السباق العميد الدكتور جاسم منصور المنصوري نائب المفتش العام، والعميد خميس عبيد الكعبي، والعميد محمد خليفة الكتبي من الإدارة العامة للأمن الوقائي، ومديرو الإدارات، وعدد كبير من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين والطلبة المرشحين في كلية الشرطة.

وقال العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي إن مشاركة الوزارة في اليوم الرياضي الوطني بنسخته الرابعة في عام التسامح يأتي تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص يوم تستثمر فيه الأنشطة ويمارس فيه الناس الرياضة.

هذا وتفاعل طلبة دبي ومجموعات مجتمعية متنوعة تضم أكثر من 1800 شخص ينتمون إلى نحو 50 جنسية من مختلف الأعمار مع مبادرة «معاً حيث العالم» التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بالشراكة مع القرية العالمية، وضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني.

وانطلق الكرنفال الرياضي من البوابة الثقافية للوجهة التي فتحت ذراعيها لاستقبال المشاركين الذين ينتمون إلى طيف متنوع من المدارس الخاصة بدبي، بمشاركة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي السويدي الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية، بالإضافة إلى معلمين وأعضاء هيئات تدريسية وإدارية، وفريق «طاقات» في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ونظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشاركتها في الحدث أنشطة رياضية تنسجم مع أهداف المبادرة الرئيسية المتمثلة في توعية أفراد المجتمع بأهمية الرياضة في حياة الفرد وضرورة جعلها أسلوباً لحياة خالية من الأمراض يدعم بناء مجتمع صحي وسعيد.

وقام موظفو الوزارة في كل من أبوظبي ودبي بحضور ورش عمل للتوعية بأهمية الرياضة، كما قاموا أيضاً بممارسة رياضة المشي، والعديد من الأنشطة الرياضية الخفيفة، كما تخلل المشاركة أيضاً تنظيم مسابقات رياضية بين موظفي الوزارة.

وشارك مكتب صاحب السمو وزير الدفاع بدبي، مؤسسات الدولة الاحتفال بهذا اليوم، ونظم يوماً رياضياً، شارك فيه موظفو الوزارة، وتجلت في هذا اليوم الرياضي روح التعاون، وساده الشعور بالمتعة والسعادة.

كما نظمت وزارة العدل مسيرة للمشي والركض بمناسبة «اليوم الرياضي الوطني» حول مباني الوزارة والمحاكم الاتحادية بمدينة خليفة في أبوظبي.

شارك في المسيرة سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وقيادات وزارة العدل وموظفوها في لوحة معبرة عن السعادة والتسامح ونشر مفهوم الثقافة الرياضية.

وثمن سلطان بن سعيد البادي حرص أعضاء السلطة القضائية والموظفين على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي.. داعياً إلى التعمق في أهداف وثقافة الرياضة كمفهوم يتخطى مجرد ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، وصولاً لأن تصبح الرياضة ممارسة حياتية تعزز التواصل والتناغم والتلاحم لخدمة الإنسان وإسعاده.

وشاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الحدث، وأكد الدكتور حسين الرند أهمية اليوم الرياضي الوطني في تعزيز الروح الإيجابية والانسجام على أرض الإمارات، والتفاعل الإيجابي للنسيج الاجتماعي المتلاحم بين كافة شرائح وأطياف الثقافات المتعددة التي تزخر بها الدولة.

ونظمت وزارة تنمية المجتمع مجموعة من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي استهدفت كبار المواطنين وأصحاب الهمم وموظفي الوزارة ومتعامليها في ديوانيها بأبوظبي ودبي، وفي مراكز التنمية الاجتماعية ومراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة للوزارة.

وشهد ديوانا الوزارة بدبي وأبوظبي فعاليات رياضية متنوعة كساعة يوجا للموظفات، وفعالية المشي لمدة ساعة، كما شارك موظفو الوزارة بمباراة كرة قدم، ووفرت الوزارة لموظفيها ركناً للأطعمة الصحية تشجيعاً لهم لاتخاذ نمط حياة صحي وسليم.