شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة متعددة في جمارك دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت جمارك دبي، أمس، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية الصحية الموجهة للموظفين وأطفال الحضانة، تزامناً مع اليوم الرياضي الوطني.

وأقيمت مباراة ودية في الكريكت بين فريقي جمارك دبي وموانئ دبي العالمية، خلف مبنى الدائرة. وتم تنظيم حصة تدريبية صحية بالتعاون مع صالة "فتنس فيرست" في مدرسة محمد بن راشد - الحلقة الأولى.

كما حرصت لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية بالدائرة على تقديم حصة تعليمية لأطفال الحضانة في لعبة الشطرنج، شارك فيها 30 طفلاً، بإشراف الموظفة ميسون نرش، الفائزة بلقب بطولة الشطرنج في دورة الشيخة هند.

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