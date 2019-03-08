عويضة المرر: الرياضة لغة عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الرياضة أداة قوية وفاعلة؛ لبناء الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والإخاء والتعايش والسلام في كل أنحاء العالم؛ لدفع مسيرة التطور الحضاري إلى الأمام.

وقال بمناسبة «اليوم الرياضي الوطني»: «إن أهمية الرياضة؛ تكمن في ترسيخ الشعور بالسلم الاجتماعي والتسامح، بما ينعكس على التنمية في جميع المجالات».. مشيراً إلى أن احتضان الإمارات لأكثر من 200 جنسية؛ يؤكد قيمة الرياضة في العديد من الأنشطة، التي نلمسها داخل مجتمعنا في جمع الناس من مختلف الجنسيات ضمن منظومة أصبحت

نموذجاً عالمياً للتعايش.

وقال: «انطلاقاًَ من دورنا الرئيسي في منظومة التطور، وتحقيق التنمية المستدامة وإيماننا الراسخ من أن التنمية محورها الإنسان؛ تعد الرياضة في دائرة الطاقة ركيزة أساسية؛ لتأهيل الكوادر البشرية، وأداة تمكنهم من الارتقاء بقدراتهم.. وتجسيداً لهذا المفهوم، يشارك موظفو دائرة الطاقة وعائلاتهم في الأنشطة الرياضية، والمسيرة التي ينظمها «مجلس أبوظبي الرياضي» في «استاد الشيخ زايد للكريكيت»؛ احتفالاً باليوم الرياضي الوطني؛ وذلك من أجل ترسيخ ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوباً لحياة أكثر صحة لكل أفراد المجتمع».