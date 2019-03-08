معجزة في باريس بطلها مانشستر يونايتد.. و«فار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

تذوّق باريس سان جيرمان الفرنسي مجدداً من الكأس المرة ل «الريمونتادا»، وودع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-3 بمساعدة من تقنية الفيديو «فار»، وقلب بورتو البرتغالي تخلفه أمام روما الإيطالي 1-2 ذهاباً إلى فوز 3-1، وحجز مقعده في ربع النهائي بعد التمديد، مستفيداً من التقنية ذاتها.

بات يونايتد أول فريق يتأهل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته بهدفين على أرضه في ذهاب دور إقصائي، برغم الإصابات الكثيرة التي لحقت بصفوفه، وغياب عشرة من تشكيلته الأساسية عنه.

وكان سان جيرمان خرج في موقعة مشهودة ضد برشلونة في ثمن نهائي موسم 2016-2017، عندما مني الفريق الكاتالوني بخسارة قاسية في باريس صفر-4، قبل أن يقلب الطاولة، ويحسم نتيجة الإياب بفوز تاريخي 6-1.

واستغل يونايتد خطأين دفاعيين، لينهي الشوط الأول متقدماً 2-1؛ إذ خطف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفاً مبكراً، بعد تردد الألماني تيلو كيهرر (2)، عادله الظهير الإسباني خوان برنات بعد تمريرة من النجم الشاب كيليان مبابي (12)، قبل أن يستعيد لوكاكو تقدم الضيوف بخطأ فادح من الحارس الإيطالي المخضرم جيجي بوفون (30).

وفي وقت كان سان جيرمان يتجه نحو حجز بطاقة ربع النهائي، تدخلت تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم (فار)، وأكدت ركلة جزاء ليونايتد، بعدما أبعد المدافع الدولي الشاب بريسنيل كيمبيمبي تسديدة البرتغالي البديل ديوغو دالوت في اللحظات الأخيرة، فترجمها الدولي ماركوس راشفورد (90+4).

وهذه ثاني مرة يصاب فيها سان جيرمان ب «ريمونتادا» تاريخية، بعدما حوّل برشلونة تأخره أمامه قبل موسمين صفر-4 إلى فوز 6-1.

ووصفت الصحافة البريطانية فوز اليونايتد في معقل باريس سان جيرمان ب «معجزة باريس»، واعتبرت أن «العودة التاريخية» كانت كبيرة خصوصاً أن اليونايتد خسر مباراة الذهاب صفر - 2 على ملعبه، ودخل المباراة بدون 10 من لاعبيه الكبار؛ بسبب الإصابة أو الإيقاف من ضمنهم الفرنسي بول بوجبا، الذي خطف الأنظار من نجمي المباراة ماركوس راشفورد وروملو لوكاكو، عندما سارع للاحتفال معهما أثناء مقابلة تلفزيونية بعد المباراة.

واحتفل العالم بفوز اليونايتد الأسطوري، واجتاحت وسائلَ التواصل الاجتماعي صورُ احتفالات مشجعي «الشياطين الحمر»، ولاسيما أن النادي صاحب إرث كبير، وهو النادي الذي حقق أكبر معجزة في دوري الأبطال، بفوزه على بايرن ميونيخ 2-1 في برشلونة في نهائي عام 1999، بعدما ظل متأخراً صفر-1 حتى الدقيقة 90.

وهتف المشجعون بعودة اليونايتد، واستعادة أيام الزمن الجميل، ولاسيما أن المدرب الأسطورة فيرجسون كان شاهداً على ما يفعله تلميذه السابق سولسكاير الذي سجل هدفاً، وكان أحد أبطال معجزة عام 1999.

وشوهد بول بوجبا وهو ينزل الملعب بعد الصافرة، ويهنئ لوكاكو ثم يحضن لوكاكو وراشفورد، وقام لوكاكو بالاحتفال بتوجيه رسالة إلى الصحافة أن يصمتوا، وذلك رداً على الشائعات التي تحدثت عن خلافه مع بوجبا.

ما طمأن جمهور اليونايتد على استعادة غرفة الملابس لأجواء الصداقة، وعلق لوكاكو بطل المباراة عن الفوز: «كنا واثقين قبل المباراة أنا وماركوس، لعبنا ضد ساوثمبتون معاً، والتفاهم بيننا كبير؛ لذا عرفنا أن بمقدورنا الفوز في باريس».

وتابع البلجيكي الذي سجل هدفين في المباراة: «في كل مرة يسدد ماركوس ألاحق الكرة، ونجحت هذه المرة، في التدريبات نقلب أنا وهو النتيجة، ونجحنا اليوم في الملعب، واتفقنا على الظهور معاً في المؤتمر الصحفي».

وصدم لوكاكو مشجعي اليونايتد، عندما قال إنه يختار دوماً ريال مدريد في لعبة «فيفا 19»، وأضاف: «أنا أحبّ ريال مدريد، وربما أقع في مشكلة مع المشجعين بسبب هذا».

من جهته، كشف راشفورد عن سر تفوقه على العملاق بوفون في ركلة الجزاء، وقال المهاجم الإنجليزي الذي وصف ب «النجم»: «أتمرن على ركلة الجزاء يومياً، وأردت تنفيذها، لم أفكر إلاّ بالهدوء، الثواني التي تسبق تسديدة حاسمة مثل هذه أصعب من أن توصف، لكننا نعيش من أجل لحظات كهذه، كل شيء كان ضدنا، لكن كما قال روم (لوكاكو)، نحن معتادون على النجاة في هذه اللحظات الصعبة». وحضر احتفالات اليونايتد في غرفة الملابس سير أليكس فيرجسون، مدرب الفريق السابق، وأسطورته ايريك كانتونا الذي قال ببساطة: «أحبه، أنا سعيد جداً، سعيد جداً» ثم صرخ: «أوليه» وتعني «حياك» بالفرنسي، لكنها أيضاً الاسم الأول للمدرب سولسكيار، الذي اضطر لارتداء زي لاعبي الاحتياط أثناء المباراة، بناء على أوامر يويفا؛ لأن قميصه يشبه قميص لاعبي باريس سان جيرمان، لكن لاعبي اليونايتد في الملعب شعروا بمزيد من الثقة عندما شاهدوا مهاجم الفريق السابق يرتدي زي الاحتياط، فقد تخيلوا أنه سيشاركهم اللعب في أي لحظة، ويحقق لهم ريمونتادا كالتي حصلت أمام بايرن ميونيخ في نهائي 1999. ويعتقد سولسكيار أن اليونايتد قادر على الذهاب بعيداً في المسابقة، وقال: «بالطبع، نحلم بهذا لكن علينا أن ننتظر القرعة، ونتعامل مع كل مباراة على حدة».

وأثنى المدرب النرويجي على شجاعة راشفورد أمام بوفون، وقال: «إنه لا يخشى أحداً، لا مكان للخوف عندما تكون شاباً، لم أكن واثقاً أننا سنسجل؛ لأنني كنت في دوري الأبطال مع مولده، وفشلنا في تسجيل ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام بازل».

وعن الجدل الذي أثاره (فار) بمنح اليونايتد الركلة قال: «لم أشاهد حادثة اللمس، وآمل أن القرار كان صحيحاً، حاولت مساعدة الحكم بانتظار قرار (الفار) بتهدئة الكادر».

جنون بسبب اليونايتد

تفاعل ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ، مع العودة التاريخية لمانشستر يونايتد، وكتب عبر «تويتر»: هذه هي كرة القدم، جنون».

وقال فابيان بارتيز، حارس مرمى منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد سابقا: «باريس لم يتعلم من أخطاء الماضي واليونايتد كرر ما فعله برشلونة عام 2017، ففي هذه اللحظات ندرك تاريخ كل ناد ودرجة استيعابه للدروس».

وواصل: «لا يجب أيضا إغفال أن سولسكاير كان لاعبا تحت قيادة أليكس فيرجسون لفترة طويلة، وتشبع تماما بقيم هذا المدرب العريق، ويعلم ضغوط اللقاءات الحاسمة، وأنه يجب عدم التفريط في أي تفاصيل صغيرة».

تأكيد واعتراض على ركلة جزاء

نظرة أولى على ركلة الجزاء التي أهدت اليونايتد الفوز على سان جيرمان تثبت أن كيمبيبي لاعب سان جيرمان لم يتعمد لمس الكرة، وأن «فار» أخطأ في إهداء الركلة، ويعلق الحكم الدولي مارك كلاتنبرج: «فلنكن واضحين، الحكم دامير سكومينا طبق قوانين يويفا، لكن سان جيرمان سيشعر بالظلم وأنا أتفهم هذا، بالنسبة لي لم تكن ركلة جزاء لأن بريسنيل كيمبيبي لم يتعمد لمس الكرة، ما كانت هذه الحادثة لتكون ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي، لكن يويفا منح الحكام تعليمات بمنح ركلة إذا حصل لمس غير متعمد، وسبق لليونايتد أن اهتزت شباكه بركلة جزاء مماثلة أمام شالكه الشهر الماضي، يويفا يريد منح ركلة في أي حال تكون ذراع اللاعب في غير مكانها الطبيعي».

واتفق فيرديناند مدافع اليونايتد السابق والمهاجم السابق مايكل أوين مع الحكم كلاتنبرج وقال فيرديناند: «لا أعتقد أنها لمسة يد، أحب الفوز لكنها ليست ركلة جزاء»، وقال مايكل أوين: «أعرف أن بعض الناس سيقولون إنها ركلة جزاء، لكن بالنسبة لي ليست جزاء ولا واحد بالمليون، أدار كيمبيبي ظهره وذراعه لم تكن في وضع غير طبيعي، فقط ارتفعت على شكل زاوية، لكن فور اللجوء إلى الفار أدركت أنها ستكون ركلة جزاء، هناك اختلاف في وجهة نظر اللاعبين السابقين ووجهة نظر الحكام بالنسبة للفار وهذا شيء مقلق».

الركلة تتماشى مع قانون الاتحاد الدولي الجديد لموسم 2019-2020 الذي ينص على احتساب ركلة جزاء في حال لمس اللاعب متعمدا أو غير متعمد الكرة، لكن على ما يبدو دخل القانون حيز التنفيذ قبل عام من تطبيقه.

نيمار غاضباً من التحكيم: ما حصل عار

عبر البرازيلي نيمار، لاعب سان جيرمان الذي شاهد المباراة من المدرجات وغاب بداعي الإصابة، عن غضبه من ركلة الجزاء وكتب على حسابه في إنستجرام: «يا للعار.. لقد وضعوا 4 أشخاص لا يفقهون شيئاً عن كرة القدم ليتحملوا مسؤولية مشاهدة إعادة اللقطة بالتصوير البطيء في نظام حكم الفيديو المساعد».

وأضاف نيمار: «لم تكن هناك مخالفة.. كيف يمكن أن تكون لمسة يد، بينما لمست الكرة ظهر اللاعب؟»، وأتبع ذلك بشتيمة.

وطلب الكابتن تياجو سيلفا، السماح من الجمهور، وقال: «من الصعب الحديث، إنه عار، فقد لعبنا بشكل جيد هناك في أولد ترافورد، لكننا لم ننفذ الأشياء التي اتفقنا عليها قبل المباراة، هذا هو حال الكرة، لم ينفع شيء اليوم وأطلب من المشجعين السماح».

وحاول المدرب توخيل، التخفيف من انتقادات لاعبيه للفار، وقال: «أنا من مشجعي التقنية، لكن يبدو أن القرار لم يكن دقيقاً، وإن كان حصل خطأ من المدافع فليست عقوبته ركلة جزاء».