شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوية» ينهي عقد قاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، إنهاء عقد الطاقم التدريبي لفريقها الكروي الأول الذي يقوده باسم قاسم.

وقال نادي الجوية إنه سيحسم اسم المدرب الجديد للفريق خلال الأيام المقبلة.

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