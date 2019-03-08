3 موظفات يقطعن 7 كيلومترات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، تمرينات جماعية للسيدات في النادي بالتعاون مع راك جيم، والمدربة الإماراتية منى الدبل، بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، الذي رفع شعار: «الإمارات تجمعنا»، كما نظم تمرينات لياقة بدنية للرجال بقيادة المدرب إسلام نصر.

وشاركت ثلاث موظفات في تحدي «خلك رياضي» الذي أطلقه النادي، والذي يتمثل بالمشي من المنزل للعمل أو العكس مشياً على الأقدام، وقطعت الموظفات الثلاث اللاتي يعملن في مركز الحفية لصون الحياة الجبلية في كلباء، أكثر من 7 كيلومترات من منازلهن إلى مقر أعمالهن.

وأوضح د. عبدالرحيم الشاهين، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن اليوم الرياضي الوطني، فرصة لتعاون الجميع تحت مظلة الرياضة، وممارسة التمارين الجماعية في هذا اليوم الذي يشجع أفراد المجتمع على الاستمرار على نهج الرياضي الصحي، مثمناً تعاون الأندية الخاصة في تقديم التمارين الجماعية بشكل تطوعي للأفراد في مقر النادي، كما ثمن مبادرة الموظفات الثلاث في المشي مشجعاً كل مبادر يحاول أن يغير من نهج حياته للأفضل من خلال الرياضة.

وكرمت حصة سيف، نائب رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، المدربة الإماراتية منى الدبل، لتقديمها التمارين الجماعية للسيدات على امتداد شهر فبراير/شباط الماضي، وفي اليوم الرياضي الوطني، مؤكدة أن الكوادر الوطنية المتخصصة تظهر مدى حرصها على نشر ثقافة الرياضة من خلال تطوعها في تقديم التمارين الجماعية المختلفة.