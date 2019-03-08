منصور بن محمد يشهد انطلاق رالي دبي الصحراوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس رسمياً فعاليات رالي دبي الصحراوي المدعوم من نيسان وعبدالواحد الرستماني، وذلك بالتلويح براية البدء للسائقين المشاركين في الرالي الذي يشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للسيارات وسيارات البقي «فيم» 2019 والجولة الأولى لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادز «فيم» 2019.

ويقام الحدث تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي ويشهد الرالي، الذي تنطلق فعالياته الفعلية اليوم من صحراء القدرة بدبي، مشاركة 27 سيارة ضمن فئة السيارات والبقي و46 دراجة تحت فئة الدراجات النارية والرباعية.

وتحظى النسخة الثالثة من رالي دبي الصحراوي بدعم من حكومة دبي، شرطة دبي، بلدية دبي، الهيئة العامة للرياضة، جمارك دبي، مياه العين وبترول الإمارات.

وسيتوجه السائقون من حلبة دبي أوتودروم إلى الصحراء صباح اليوم لخوض مرحلة مجموعة عبدالواحد الرستماني الخاصة والبالغ طولها 201.6 كم يتبعها مرحلة نيسان الخاصة صباح اليوم التالي (السبت) بطول 204.93 كم قبل العودة مرة أخرى إلى حلبة دبي أوتودروم تمام الساعة 12:30 من ظهرا، على أن تتم مراسم التتويج تمام الساعة 5:00 مساء.

وأكد السائق الإماراتي منصور بلهلي أن مشاركة نخبة سائقي الراليات على متن أفضل المركبات في البطولة لا تخيفه ولن تثنيه عن التحدي وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لخوض الإثارة بمركبة مذهلة من نوع نيسان بيك معدلة محليا والتي يتشارك قيادتها مع والده.

وكان بالهلي العام الماضي تمكن من حجز المركز الخامس في رالي دبي الصحراوي في أول مشاركة له ضمن فئة «تي1» القوية، وتسلم منصور مفاتيح مركبة النيسان من والده، يحيى بلهلي، الذي اشترط عليه إعادتها قطعة واحدة مع نهاية الرالي ليتمكن من قيادتها بعد أسبوعين في رالي أبوظبي الصحراوي المقبل.

وقال منصور: «علي أن أقود بحذر وضمان عدم تعريض المركبة للأعطال، ويشارك بلهلي ضمن قائمة قوية من المتسابقين المشاركين ضمن فئة السيارات في الرالي يتصدرها مواطنه خالد القاسمي، الذي يشارك برفقة الملاح الفرنسي إكزافيير بانسيري بسيارة من نوع أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر».

ولا يخشى منصور من المنافسة العالمية بقدر قلقه من والده، الذي أنفق ما يقرب من المليون درهم في 2014 ليحول سيارته «النيسان بيك أب» من سيارة تنافس ضمن فئة «تي2» إلى المنافسة ضمن فئة «تي1» ومقارعة أفضل سيارات الراليات العالمية. وبالمقارنة بأي من سيارات المصنع القوية يمكن أن تكلف ما يزيد عن 800 ألف يورو لتحضيرها للمشاركة في الرالي.

وقال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: «من الرائع أن ترى متسابقين محليين ينافسون نخبة سائقي العالم، فقد تم تصميم هذه الفعالية لتمنحهم هذه الفرصة ولسنوات عديدة قادمة».

وتشهد الإثارة في دبي عودة محمودة للإماراتي عبدالله القاسمي، شقيق المصنف الأول خالد القاسمي، والذي يعتبر أحد أكثر السائقين خبرة في الراليات، والذي يخوض التحدي إلى جانب الملاح ستيف لانكاستر بسيارة من نوع تويوتا هايلوكس. وعن مشاركته، علق بطل رالي الإمارات الأسبق قائلاً: «في الوقت الحالي أشارك فقط في رالي دبي الصحراوي. في الحقيقة لم أعتد على خوض الراليات من خلال الملاحة ودون تحديد المسار».

وضمن فئة الدراجات النارية، يشارك الإماراتي محمد البلوشي في نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية ودراجات الكوادز «فيا» 2019 وأمله في الحفاظ على لقبه وتكرار نتيجة العام الماضي، إلا أن المنافسة ستكون شرسة، خاصة لكونه أول المنطلقين».