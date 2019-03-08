بطولة لـ «المواي تاي والكيك بوكسينج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي اعتباراً من السادسة من مساء اليوم بصالة دبي فيستيفال سيتي البطولة الدولية المفتوحة للفنون القتالية بمناسبة اليوم الرياضي.وتشهد البطولة مشاركة مختلف الجنسيات في مقدمتهم شباب الإمارات والمغرب وتونس وسوريا والكاميرون والعديد من الدول الأوروبية، والتي استعد لها الاتحاد على ضوء قرعة البطولة التي أشرفت عليها اللجنة الفنية بناء على توجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد بهدف توفير أكبر قدر من التكافؤ بين المشاركين.

وأسفرت قرعة البطولة في دورها التمهيدي عن مواجهات ساخنة تبدأ بلقاء لاعب الإمارات الدولي سعيد الكثيري مع السوري إبراهيم بلال في منافسات الوزن المفتوح، ويلتقي المغربي عثمان بن مسعود مع البلاروسي ولغ، ويلتقي التركي سيلر مع التايلاندي ساموي في الجولة الأولى لمنافسات كأس الملوك، وفي الوزن المتوسط يتقابل الكاميروني هايبر برشلا مع الإسباني جوزي.

وثمن عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الجهود التي بذلت لإقامة البطولة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الرياضي الوطني بهدف تعزيز قيم التسامح والمحبة بين مختلف فئات المجتمع.