نهيان بن مبارك يشهد فعاليات اليوم الرياضي الوطني بأبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، فعاليات النسخة الرابعة لليوم الرياضي الوطني التي اقيمت أمس في استاد زايد للكريكت بأبوظبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وكافة الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي والعين والظفرة ونادي أبوظبي للكريكت.

كما شهد المسيرة والفعاليات المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة والعقيد عصام عبدالله نائب مدير مركز التربية الرياضية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والدكتورة مي الجابر رئيس فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني ومجموعة كبيرة من القيادات الحكومية والرياضية، وسط تفاعل مميز من جميع الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي وجميع فئات المجتمع وطلبة المدارس.

وانطلقت الفعاليات بعزف السلام الوطني قبل بدء مسيرة التسامح التي شهدت مشاركة كبيرة وطافت حول محيط استاد زايد للكريكت ولمسافة 2.5 كم وسط تفاعل مميز من أصحاب الهمم وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» كما عكست التنوع الثقافي والتعايش بتسامح ومحبة من جميع الجنسيات على أرض الإمارات.

وبعدها قام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يرافقه عارف حمد العواني والمهندسة عزة سليمان والدكتورة مي الجابر بجولة حول مناطق الفعاليات الرياضية المتنوعة التي أقيمت داخل استاد زايد للكريكت واللقاء بالمشاركين والطلبة والمنظمين من الجهات والأندية الرياضية التي تقدم نشاطاتها للجميع.

وأشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من كافة فئات المجتمع بالنسخة الرابعة لليوم الرياضي الوطني التي تقام بالتزامن مع عام التسامح، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تسعى دائما إلى توفير البيئة الصحية والمناخ المناسب للتفاعل الرياضي في مختلف المناسبات. وقال إن مبادرة اليوم الرياضي الوطني تعبر عن رؤية ثاقبة من القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة بمجتمع الإمارات ونمطا صحيا لمختلف فئاته مشيدا بمشاركة اصحاب الهمم في كافة الفعاليات والأنشطة لليوم الرياضي الوطني.

ووجه العواني الشكر إلى كافة الجهات والأندية الرياضية في أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ونادي أبوظبي للكريكت وعموم المشاركين في النسخة الرابعة مؤكدا أن الجميع ادى الدور المنوط به على أكمل وجه من أجل خروج هذا اليوم الرياضي بشكل كرنفالي رياضي رائع.

وأكد أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص كل الحرص على القيام بدوره في دعم المسيرة الرياضة المحترفة في الإمارات وكذلك الرياضة المجتمعية التي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة واللياقة البدنية ودورها الإيجابي في الحد من المعوقات الصحية..مبينا أن المشاركة الكبيرة عكست تفاعل مجتمع الإمارات بهذه المبادرة المميزة التي تقام بصفة سنوية وتعكس تعايش جميع الثقافات على أرض الإمارات بسلام ومحبة ووئام.