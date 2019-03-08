مطارات دبي تنظم مسيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مطارات دبي مسيرة أطلقت عليها اسم «مطار واحد.. أمة واحدة.. عالم واحد» بمناسبة عام التسامح واليوم الرياضي الوطني.

وشارك في المسيرة نحو 100 من موظفي مطارات دبي قاموا بالسير على الأقدام من المبنى1 إلى المبنى 3 وهم يحملون أعلام بلادهم بقيادة علم الإمارات، في خطوة تعكس تناغم جميع الجنسيات والثقافات التي تحتضنها المؤسسة التي يصل عددها إلى 63 جنسية.

وقام الموظفون المشاركون في المسيرة بعد وصولهم إلى المبنى 3 بوضع الأعلام في المكان المخصص لذلك، لكي يطلع عليها عشرات الآلاف من المسافرين والتعرف إلى أهداف المسيرة، ليصار بعد ذلك نقل هذه الأعلام إلى الملعب الرياضي التابع للمبنى 2 في المطار، لتبقى هناك لفترة طويلة.

وقال مشاري البناي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي إن تنظيم هذه المسيرة يأتي لتأكيد عمق تطبيق مطارات دبي قيم التسامح في دولة الإمارات وتلاقي الثقافات، حيث يعمل في مطارات دبي موظفون من 63 جنسية، يساهم أبناؤها كل في مجال اختصاصه في المضي قدماً بإنجازات قطاع الطيران في دبي نحو المزيد من الريادة والتفوق.