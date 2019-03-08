71 فعالية رياضية على ساحات وملاعب الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

شهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة فعاليات اليوم الرياضي الوطني في إمارة الفجيرة، والتي أقيمت في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وحضر الفعاليات شريف حبيب العوضي عضو الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة المحلية المنظمة في الفجيرة واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد حميد محمد حميد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، وعدد من القيادات الرياضية في الإمارة إلى جانب عدد من أصحاب الهمم.

وشهدت ساحات وملاعب الفجيرة والمنطقة الشرقية حراكاً رياضياً غير مسبوق لمختلف الأنشطة والألعاب ومن كافة الأعمار ومختلف الأجناس وأقيمت 71 فعالية، وانطلقت الفعاليات في ساعة مبكرة من صباح أمس بمسيرة بحرية عبر القوارب من مارينا الفجيرة الدولي وحتى جزيرة الموزة ومن ثم انتقلت الفعاليات نحو منطقة الكورنيش الذي شهد حزمة من الفعاليات بدءاً برياضة المشي وكرة القدم الشاطئية بجانب مسابقات الكرة الطائرة وشد الحبل،، كما تخللت الفعاليات الرياضية زراعة شجرة «الغاف» رمز التسامح في العديد من أنحاء إمارة الفجيرة، وأبدى الشيخ عبدالله الشرقي إعجابه بالتنظيم المميز والمشاركة الفعالة خاصة من جانب أصحاب الهمم في هذا الحدث الرياضي وتسخير قدراتهم في مختلف الألعاب الرياضية من رمي الرمح ورمي القرص وكرة السلة.

من جانبه أكد شريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة أن اليوم الرياضي الوطني في الفجيرة حظي بتجاوب كبير من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مشاركة القبائل والأسر في المناطق النائية والمدن الصغيرة مما ساهم في تميز الأنشطة الرياضية، لافتاً إلى أن الفعاليات تميزت هذا العام بزرع 48 شجرة من الغاف التي تعتبر شعار عام التسامح.وقال: وصل عدد الجنسيات المشاركة في هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة إلى أكثر من 80 جنسية في مكان واحد مما يعكس نجاح الهدف المنشود للتسامح وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في التعايش بدولة الإمارات.

من جهته أكد اللواء الكعبي أهمية اليوم الرياضي الوطني والذي يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وبمشاركة كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.ونظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية احتفالية اشتملت على العديد من المنافسات الرياضية بدءاً بالمشي وكرة القدم والسلة وألعاب الجمباز.

وأكد عبدالعزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة بالمنطقة الشرقية أن اليوم الرياضي الوطني يعد حدثاً بارزاً يعزز الثقافة الرياضية المجتمعية، ويعكس بصدق قيمة الرياضة والصحة وضرورة إعلائها ونشر ثقافتها في مجتمعاتنا للحفاظ على مستقبل أجيالنا.من جانبه أكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، عن تنظيمهم سباق الزوارق السريعة للناشئين والكرة المائية والسباحة، مشيراً إلى أن مارينا الفجيرة ظل دائماً يقدم النشاطات والسباقات البحرية وغير البحرية، من خلال تنويع الأنشطة التي قام النادي بتنظيمها، حتى أضحى موقعاً مهماً للفعاليات التي تقام في الفجيرة.

وشهد ممشى مسجد الشيخ زايد الكبير بالفجيرة توافد أعداد كبيرة من السيدات وأصحاب الهمم، ونظم نادي الفجيرة للشطرنج فعالياته بمحاضرة رياضية قدمها اللاعب الدولي عمار السدراني.

كما شهدت منطقة المظلات على كورنيش الفجيرة منافسات رياضية بمشاركة واسعة من أبناء الجاليات تنوعت ما بين رياضة شد الحبل وكرة الطائرة ولعبة حذوة الحصان التي تقام للمرة الأولى هذا العام.

وعقب انتهاء فعاليات الكورنيش والملاعب المفتوحة تحولت الأنظار صوب الأندية والصالات الرياضية والمدارس، وشهد معهد التكنولوجيا التطبيقية منافسات لكرة القدم بين الطلبة والموظفين فضلاً عن مباريات ودية في كرة السلة والطائرة وشد الحبل وكذا الحال في أندية الفجيرة والعروبة ودبا الفجيرة وخوفكان.

وحظيت رحلة المسير من أعلى قمة جبلية في إمارة الفجيرة، «جبل مبرح» بمنطقة الطويين، بمشاركة أكثر من 46 مغامراً ومتسلقاً للجبال.