بورتو يكرس عقدته لروما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرس بورتو البرتغالي عقدته لروما الإيطالي وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-1) على ملعب «دو دراغاو» في بورتو في إياب ثمن النهائي.

وسجل البرازيلي تيكينيو سواريش (26) والمالي موسى ماريغا (52) والبرازيلي أليكس تيليس (117 من ركلة جزاء) أهداف بورتو بطل 1987 و2004 والذي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2015، ودانييلي دي روسي (37 من ركلة جزاء) هدف روما الذي فشل في تأمين فوزه 2-1 ذهاباً ،بعدما كان بلغ نصف النهائي الموسم الماضي.

وهي المرة الثالثة التي يحرم فيها بورتو منافسه الإيطالي من مواصلة مشواره في المسابقات القارية.وجاء هدف التأهل بعدما حصل بورتو على ركلة جزاء قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الإضافي بعد استعانة الحكم التركي جنيات شاكر بتقنية المساعدة بالفيديو «فار» إثر إمساك أليساندرو فلورنتسي لفرنانداو من قميصه أمام المرمى فانبرى لها تيليس على يمين أولسن (117).