86 خيلاً تتنافس على ألقاب السباق الـ 10 في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي لسباقات الخيول في دبي، ينطلق ظهر اليوم السباق العاشر في روزنامة وسلسلة سباقات المضمار الأصفر للموسم 2018-2019 بمشاركة 86 خيلاً. ويبلغ مجموع الجوائز التي رصدت للسباق 615 ألف درهم، تتوزع على الأبطال أصحاب مراكز المقدمة في الأشواط السبعة التي تشكل مجموع سباقات يوم الصفوح في المضمار العائلي.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت في المؤتمر الصحفي الذي ترأسه المهندس شريف الحلواني، نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، ممثلاً لشادويل وديرنتاون استد، وممثلي شركتي فريلاند ومارش، وياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بانطلاقة سباق اليوم الذي يشكل المشهد قبل الأخير من سباقات المضمار العائلي في الموسم الحالي. وأكدت اللجنة المنظمة أيضاً، أنها تبذل أقصى الجهود كي يقضي جمهور مضمار جبل علي أسعد اللحظات في رحاب مضمار جبل علي.

ستكون ضربة البداية بسباق الشوط الأول برعاية شادويل وجائزته 80 ألف درهم ومسافته 1400متر، ويشارك فيه 17 خيلاً، كايند داكت، وتايدس رايس، وفالكون أي، وابجر، وفايز، وثاقب، ووينجز أوف جولد، وكرينسيبل، وهالو وانري؛ الخيول الثلاثة المرشحة على التوالي، والبارز وباي باورد كورت، وجست بريتيند، واوشن سنو، والمحلق، وسيل اورز، ويو على مهلك، وسيلة رز واي.

وفي الشوط الثاني يحتدم الصراع بين 20 حصاناً يتقدمها بلو سوفرين، وبريشين، وسيل تك برنس، وكومبليانس؛ المرشح الأول ودافي لامب، ودولمين، وبريس كوت، وجريسيان سبريت، وكبرياء وسبورتس رايتر، وتابرناس، وتورنو سوبيتو، وبوسكونيرو، وطماع، وتمام بوس، ولويال سولجر، وموالي، وسلطانة، ومالتي كرنسي.

وسيكون الشوط الثاني برعاية شركة فريلاند وجائزته 75 ألف درهم، ومسافته 1400 متر.

أما الشوط الثالث فقد جذب 12 حصاناً، هي جافروش، وانتولد سيكريت، وكيب أوف ايجلز، وكوناني وارادتي، وبيركشايربوي، واتصالات، واروواي؛ المرشح الأبرز للفوز بلقب الشوط الثالث، إلى جانب اليكو، أحد الأقوياء المرشحين بقوة، ومايتيللي، ومجيب، وبوساتو. وتبلغ مسافة الشوط الثالث 1800متر، وستكون رعايته عن طريق مؤسسة تسويق السباقات الإيرلندية، ومجموع جوائزه 95 ألف درهم.

وسيكون الصراع في أوجه خلال الشوط الرابع الذي سيكون برعاية مزارع شادويل، باعتباره الشوط الأغلى والأقوى في سباقات اليوم، حيث تبلغ جوائزه 115 ألف درهم، وتتنافس على ألقابه 5 خيول قوية جميعها مرشحة للفوز باللقب، وهي: جالس لمحمد فاروق، والحصانان بواسل وتقاتل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومدلل لعبدالله النابودة، وكليم ذا روسيز لحمد راشد بن غدير، وتبلغ مسافته 1600 متر.

وتتواصل الإثارة في الشوط الخامس الذي سيكون برعاية شركة مارش، ويبلغ مجموع جوائزه 75 ألف درهم، ومسافته 1400 متر، وتشارك في سباقه 9 خيول هي: انتوني، ودارك ثندر، ودومبرا، وغالي الثمن، وجوري ديوتي، وليكسور تيمبيل، وبرايفيت ريان، وشانجهاي سيتي، وولد الدار.

وفي الشوط السادس يجمع ميدان المواجهة بين 20 خيلاً هي: جوتي، ومتمكن، وارشرز اررو، ومتحدث، وبيدافييا، ولايت كوين، وسمهري، وسبريت اوف سكوتلاند، ودبويز ثندر، ومنكد، وابسيلون، وفيرست داون، وتيكيت هولدر، وزين امبيار، وسترونج كيمسيتري، ولاهموم، وبيرتينشس، وستيل لايف، وبيرمانو، وتيم ميتينج، ومسافة السباق 1400 متر، ومجموع جوائزه 80 ألف درهم، وسيكون برعاية ديرنزتاون استد.

وتختتم الإثارة والندية في الشوط السابع والأخير من سلسلة سباقات اليوم بالصراع والسباق لنيل بطولة آخر مشاهد سباق يوم الصفوح في جبل علي، الذي تبلغ جوائزه 95 ألف درهم، وسيكون برعاية شادويل ومسافته 1200 متر، واستقطب 12 خيلاً، هي: فاروق لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وايميريتس سكاي لنقابة بورسلي، وباثواي تو اونر لصالح عمر بن حيدر، وبنتر لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، وبرشان لبطي بن طوق المري، ودينزل لين، لمحمد خليفة البسطي، وليدينج سبيريت لمحمد خليل أحمد، وسالفادوري لنقابة بورسلي، ومنثور لفريق بايرلي، وكد ماليبو لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعطا الله لنقابة بورسلي للسباقات.

جوائز عينية ونقدية

رصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي، جوائز عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار، وبين الأشواط وفى نهاية السباق، بواسطة كوبونات مجانية يتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، هذا إلى جانب العديد من الجوائز النقدية، لجمهور السباق مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباقات بالمضمار الأصفر.

البسطي وسانديب ورويستون في الصدارة

يقف محمد خليفة البسطي في صدارة قائمة الملاك في سباقات جبل علي حتى نهاية السباق التاسع برصيد 9 انتصارات بالمركز الأول، وحصلت خيوله على جوائز قدرها 830 ألف درهم، ويحتل ناصر عسكر المركز الثاني برصيد 6 انتصارات بالمركز الأول، ويليه في المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، حققت خيول سموه 5 انتصارات بالمركز الأول، ويقف المدرب سانديب جداف في المركز الأول للفرسان برصيد 11 انتصاراً بالمركز الأول، ويليه في المركز الثاني ساتيش سيمار برصيد 9 انتصارات بالمركز الأول، وعلي راشد الرايحي بالمركز الثالث برصيد 7 انتصارات بالمركز الأول، ويحتل الفارس رويستون فرينش المركز الأول برصيد 7 انتصارات بالمركز الأول ويليه ريتشارد مولن برصيد 6 انتصارات بالاشتراك مع كونور بيسلي.

سيارتان جائزتا الحدث

يقدم مضمار جبل علي، سيارتين ماركة (شيري) موديل 2018، سيتم السحب عليهما بعد نهاية الشوط السابع، بواسطة كوبونات، يتم طرحها للجمهور، ويشترط أن يكون الفائز في السحب على السيارة موجودا بالمضمار لحظة إجراء السحب واختيار الكوبون الفائز لاستلام السيارة الأولى والثانية، وسيتم السحب على كل سيارة لوحدها.

121 ألف درهم للترشيحات الصحيحة

رصدت إدارة مضمار جبل علي جوائز نقدية لمسابقة الأشواط، وبلغ إجمالي الجوائز 121،500 درهم، منها: 40 ألف درهم للجائزة المالية الكبرى، و81,500 درهم جوائز لترشيحات الأشواط بمقدار 4,300 درهم لكل شوط، ماعدا (جائزة جبل علي المزدوجة) للشوط الثالث والشوط الرابع، حيث رصدت لهما جائزة بقيمة 60 ألف درهم.