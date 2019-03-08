مشي ومهرجان صحي في عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت منطقة عجمان الحرة فعالية «ماراثون المشي» في إطار «اليوم الرياضي الوطني» في دورته الرابعة، وشارك عدد كبير من موظفي منطقة عجمان الحرة، والمستثمرين، وموظفي الشركات في الفعالية الرياضية وتجمعوا بالقرب من البوابة رقم 1 وانطلقوا في مسيرة تهدف لنشر روح الإخاء والمودة والإيجابية، وفي ذات الوقت ترسيخ مفهوم ممارسة الرياضة بشكل منتظم. ومن جانب آخر، أكد المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة بعجمان أهمية المشاركة في المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تضعها إمارة عجمان على أجندتها الاستراتيجية بهدف تعزيز التلاحم وإبراز قيم التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وبما يتماشى مع رؤية عجمان 2021.

وقال ابن عمير إن المؤسسات والدوائر الحكومية تشارك في هذا الحدث الذي يعكس روح الالتزام كما يدعو الجميع لممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة .ونظمت منطقة عجمان الطبية أمس مهرجاناً صحياً رياضياً تحت شعار «الإمارات تجمعنا» بمناسبة اليوم الرياضي الوطني بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية ونوادي الجاليات في عجمان وذلك على مارينا عجمان.

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية إن مبادرة اليوم الرياضي الوطني تهدف لتنظيم الفعاليات التي تعزز التلاحم وتبرز قيم المحبة والتسامح بين جميع أفراد المجتمع وتجعل الرياضة أسلوب حياة.. مثمناً هذه المبادرة التي تدل على الرؤية السديدة للدولة نحو مجتمع صحي معافى من الأمراض.

وأوضح الشامسي أن اليوم الوطني الرياضي وما يتبعه من مبادرات تنفذها مختلف مؤسسات الدولة ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة عجمان الطبية.