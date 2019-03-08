أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم في لندن الجولة الخامسة من النسخة الرابعة لجولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، وذلك من خلال بدء إجراءات الوزن الرسمية التي ستقام على صالة كوبر بوكس أرينا، من الخامسة إلى السابعة مساء تحت إشراف نخبة من الحكام الدوليين المتميزين الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

جولة لندن جراند سلام للجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ضمن سلسلة الجولات السنوية سوف تقدم 120 ألف دولار أمريكي للفائزين بالمراكز الأولى فيها، وسوف تتيح الفرصة أمام كل الفئات كي تشارك بها، وذلك في مختلف أوزان الأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود ناشئين وبالغين وأساتذة رجال وسيدات.

وتكتسب جولة لندن جراند سلام أهمية قصوى كونها الفرصة الأخيرة أمام عدد كبير من المتنافسين على المراكز الأولى في التصنيف العالمي، للاعبين واللاعبات في مختلف الفئات وكذلك للأندية والأكاديميات العالمية والمحلية.

وعلى ضوء الإقبال الكبير على التسجيل للمشاركين في جولة لندن، وتجاوز عدد المسجلين للرقم 1000 مشارك، قررت اللجنة المنظمة للبطولة تقديم موعد إغلاق باب التسجيل لمدة يومين بحيث تم إغلاقه في الثالث من مارس بدلاً من الخامس من نفس الشهر والذي كان مقرراً له من قبل، وسوف تقام المنافسات على 7 أبسطة بشكل متواز في نفس الوقت على مدار اليومين.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن جولة لندن هي الأخيرة في سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام بنسختها الرابعة هذا الموسم التي بدأت بطوكيو في نهاية يوليو، ومرت على محطات لوس أنجلوس في سبتمبر، وريو دي جانيرو في نوفمبر، وأبوظبي في يناير، ثم تنتهي هنا في لندن بالجولة الحالية، على أن تزيد السلسلة جولة جديدة في النسخة المقبلة والتي ستقام في موسكو شهر يونيو المقبل.

وقال البحري: سيتم تخصيص اليوم الأول السبت لأحزمة البنفسجي والبني والأزرق للبالغين والأساتذة رجال وسيدات، فيما سيتم تخصيص اليوم الثاني الأحد لنزالات الأحزمة الأبيض والأزرق ناشئين وبالغين وأساتذة رجال وسيدات، واللاعب صاحب المركز الأول في فئات البالغين للأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والناشئين حزام أزرق سوف يحصل على 200 نقطة تضاف إلى رصيده في المنافسة على المراكز الأولى بالتصنيف العالمي السنوي، فيما سيحصل اللاعب صاحب المركز الثاني على 160 نقطة، والثالث على 120 نقطة، ومن الرابع إلى الثامن على 80 نقطة.

أما عن الفئات التي ستشارك في الجولة فقد أكد البحري أنها متاحة أمام كل الفئات تبدأ بالناشئين من مواليد 2002 و 2003 وما بعدها في الحزامين الأبيض والأزرق، والبالغين من مواليد 2001 وما قبلها في 5 أحزمة هي الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة 1 من مواليد 1989 في الأحزمة ال5 الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والأساتذة 2 من مواليد 1983 وما قبلها في نفس الأحزمة، والماستر 3 من مواليد 1978 وما قبلها في أربعة أحزمة تبدأ من الأزرق وتضم البنفسجي والبني والأسود، والأساتذة 4 من مواليد 1973 وما قبلها في نفس الأحزمة الأربعة.