«ايه فشن إم آي» تتصدر المهرات بمهرجان الشارقة للجواد العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

تتواصل اليوم الجمعة فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي بنسخته ال20 وتقام اليوم منافسات أشواط المهور بعمر سنة واحدة، والمهور بعمر سنتين والمهور بعمر 3 سنوات والأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات والأفراس بعمر 4 سنوات.

وشهد فعاليات اليوم الأول للمهرجان الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مالك مربط عذبة، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي.

وفي تفاصيل منافسات اليوم الأول أحرزت «طفله الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المركز الأول في مستهل المنافسات، شوط المهرات عمر سنة القسم (أ)، وحققت 91.13 نقطة، تلتها في المركز الثاني «ع ج أفكار» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحصلت على 90.88 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «ديندا الزبير» للشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، ونالت 90.25 نقطة.

وحصلت على الصدارة «روية الزبير» للشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني في القسم (ب) محققة 92.38 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «شيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصدت 92.25 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «بارعة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ونالت 91.00 نقطة.

ونالت صدارة القسم (ج) المهرة «دي فنانة» لمربط دبي محققة 92.00 نقطة، تلتها في المركز الثاني «رانيا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 91.38 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث الى «دي شعله» للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، وحصلت على 91.25 نقطة.

وبرزت «ايه فشن ام آي» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، في القسم (أ) في الشوط الثالث للمهرات عمر 3 سنوات، وتصدرت برصيد 92.38 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «آر كي سديم» لجمال محمد صالح البلوشي والتي نالت 92.13 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث للمهرة «مروه البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 91.5 نقطة.

وجاءت «دي سينيه» لمربط دبي في المركز الأول بالقسم (ب) وحققت 93.13 نقطة، تلتها في المركز الثاني «إم دي إس شيخة» لقصي سعيد عبيدالله وحصلت على 92.25 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «هيفاء أي دي» للمالك عبدالعزيز بن إبراهيم البرغش من السعودية، وحصلت على 91.38 نقطة.

وتمكنت «إس إس لابيلا» لمربط الصقران من إحراز المركز الأول في الشوط الثاني (أ) المخصص للمهرات عمر سنتين، وحققت 91.75 نقطة، وذهب المركز الثاني الى «نويدرة الزبير» للشيخ سلطان بن محمد بن عبدالله آل ثاني، وحصلت على 91.63 نقطة، وحلت في المركز الثالث «الأريام سمحة» لإسطبلات الأريام ونالت 91.38 نقطة.

وتصدرت «دي رنانة» لمربط دبي القسم (ب) للمهرات عمر سنتين، وحصدت 92.75 نقطة، تاركة المركز الثاني للمهرة «ع ج براكه» لمربط عجمان وحصلت على 92.00 نقطة، فيما حلت ثالثة «مي الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري، وحصلت على91.63 نقطة.