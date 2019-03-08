65 فعالية تحيي «اليوم الرياضي» في الإمارة الباسمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع أندية الإمارة فعاليات اليوم الرياضي بمشاركة أكثر من 45 مؤسسة وجهة حكومية ونادياً وطلبة المدارس الذين تفاعلوا مع الحدث الذي شمل أكثر من 65 فعالية متنوعة بين الرياضة والترفيه والفن والإبداع.

وأوضح الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي شهد الحدث أن الفعاليات توزعت إلى 4 فئات أساسية هي: فعاليات المؤسسات والأندية التخصصية، الألعاب الجماعية، الألعاب الترفيهية والتنافسية، والألعاب الفردية، وشملت تلك الفعاليات مسيرة المشي من أمام القهوة الشعبية، بمشاركة مختلف الشخصيات والمسؤولين، وبطولة «نيمار جونيور فايف» لكرة القدم الخماسية، في حديقة المجاز، حيث وصل عدد المشاركين فيها إلى 250 مشاركاً، وفعاليات المدارس، التي شملت فعاليات رياضية مختلفة في حديقة المجاز، بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة، منها الماراثون الرياضي وألعاب البنين والبنات في كرة السلة وكرة القدم والكاراتيه والجيمانستيك والجودو والعرض التأسيسي للطالبات وزومبا والأطواق، بالإضافة إلى ركن خاص لألعاب الأطفال، وألعاب ترفيهية ومسابقات رياضية متنوعة، وأركان تثقيف صحي خاصة بالأطفال، وعروض مائية، وغيرها.

حضر الفعاليات خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وطارق بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية والدكتور سعيد الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعدنان الطلياني، رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني، وعدد من مسؤولي وكوادر وموظفي الدوائر والمؤسسات المشاركة.. وجمهور كبير من الأهالي من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات وطلبة المدارس الذين تقدم بعضهم مسيرة المشي من القهوة الشعبية إلى حديقة المجاز.